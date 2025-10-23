Guillermo Barros Schelotto, el Mejor DT de la fecha 13 del Clausura

La Liga Profesional reveló que Guillermo Barros Schelotto se quedó con el premio al Mejor DT de la fecha 13 del Torneo Clausura

La cuenta oficial de la Liga Profesional reveló que Guillermo Barros Schelotto se quedó con el premio al Mejor DT de la fecha 13 del Torneo Clausura 2025.

“Guillermo es el Mejor D.T de la jornada. Vélez Sarsfield ganó de visitante y se clasificó para la próxima instancia del Torneo Clausura”, manifestó el usuario verificado de la LPF en la descripción de su publicación.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LigaAFA/status/1981435705781109085&partner=&hide_thread=false ¡Guillermo es el #MejorDT de la jornada! En la #Fecha13, @Velez ganó de visitante y se clasificó para la próxima instancia del #TorneoBetano Clausura 2025 @YPFoficial pic.twitter.com/uDzJFjybEu — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) October 23, 2025

En su último encuentro, el Fortín venció 2-0 a Sarmiento de Junín en el estadio Eva Perón, gracias a las conversiones del mediocampista ofensivo Manuel Lanzini y el extremo derecho Francisco Pizzini.

Barros Schelotto, el Mejor DT de la fecha 13

Tras este triunfo, el elenco de Liniers se quedó con el tercer puesto del Grupo B, con 25 unidades, y aseguró su lugar en los Playoffs. El reconocimiento a Barros Schelotto llega en un momento clave para Vélez, que consolidó su funcionamiento colectivo y demostró solidez tanto en defensa como en ataque.

El equipo encontró regularidad bajo la conducción del Mellizo, quien realizó un gran trabajo para reordenar al plantel, potenciar individualidades y devolverle confianza a un grupo que hoy muestra identidad, intensidad y eficacia en los metros finales.

Con el pase a los Playoffs asegurado, el Fortín se perfila como uno de los equipos más competitivos de la fase final del Torneo Clausura. El desafío será sostener el nivel mostrado en el tramo decisivo del campeonato, donde la experiencia y la conducción de Barros Schelotto podrían marcar la diferencia en la lucha por el título.