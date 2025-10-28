Tras haberse disputado un solo encuentro el sábado, este lunes comenzaron a jugarse las reprogramaciones de la séptima fecha del Clausura Griselda Weimer de la Segunda División liguista, donde el predio Nery Pumpido albergó los triunfos de Banco y del Depor Agua.
Banco, a paso arrollador en la continuidad de la fecha 7 del ascenso
Banco Provincial le ganó a Defensores de Alto Verde por 15-0, en el transcurso de la fecha 7 del Clausura Griselda Weimer del ascenso.
TORNEO CLAUSURA GRISELDA WEIMER
PRIMERA B – RESERVA B
Fecha 7
ZONA CAMPEONATO
Lunes 27 de octubre
Defensores de Alto Verde 0 – Banco Provincial 15 (Alan Chamorro x3, Ismael Contrera x4, Maximiliano Plutino x3, Franco Martínez, Alexandro Lammertyn x2, Federico Canalis y Santino Fisicaro)
Reserva: Defensores de Alto Verde 0 – Banco Provincial 0
Martes 28 de octubre
19.00 Reserva – 21.00 Primera
Las Flores II – Santa Fe
Árbitro: Ángel Cristoforato
A1: Gabriel Romero
A2: Cristofer Corvalán
Reserva: Miguel Merkva
19.30 Reserva – 21.30 Primera
El Cadi – Nuevo Horizonte
Árbitro: Martín Arce
A1: Mario Gianastacio
A2: Juan Salerno
Reserva: Abel Ojeda
Miércoles 29 de octubre
19.30 Reserva – 21.30 Primera
San Cristóbal – Belgrano, en el predio Nery Alberto Pumpido
Árbitro: Alejandro Aguilera
A1: Sergio Lezcano
A2: Adrián Abad
Reserva: Gustavo Vergara
Floresta – Deportivo Santa Rosa
Árbitro: Facundo Canalis
A1: Raúl Piedrabuena
A2: Lucas Piedrabuena
Reserva: Álvaro Pereyra
ZONA REPECHAJE
Sábado 25 de octubre
Atlético Arroyo Leyes 1 (Brian Miño) – Los Juveniles 3 (Agustín Pintos, Luciano Riveros y Nahuel Leguizamón)
Reserva: Atlético Arroyo Leyes 2 (Ulises Rodríguez y Marcos Antúnez) – Los Juveniles 0
Lunes 27 de octubre
Deportivo Agua 2 (Tomás Villanueva y Bruno Insaurralde e/c) – Loyola 1 (Joaquín Bataglini)
Reserva: Deportivo Agua 2 (Diego Zanabria y Camilo Miño) – Loyola 0
Miércoles 29 de octubre
19.30 Reserva – 21.30 Primera
Atenas – Los Canarios
Árbitro: Leandro Vivas
A1: Carlos Pérez
A2: Alejandro Peralta
Reserva: Renzo Ruiz
Don Salvador – CCyD El Pozo
Árbitro: Facundo Benelli
A1: Leonel Romero
A2: Brandon Farías
Reserva: Diego Sacco
Jueves 30 de octubre
19.30 Reserva – 21.30 Primera
Defensores de Peñaloza – Los Piratitas
Árbitro: Gabriel Ibarra
A1: Jonatan Córdoba
A2: Ángel Toledo
Reserva: Alcides Fernández
