Banco, a paso arrollador en la continuidad de la fecha 7 del ascenso

Banco Provincial le ganó a Defensores de Alto Verde por 15-0, en el transcurso de la fecha 7 del Clausura Griselda Weimer del ascenso.

28 de octubre 2025 · 15:16hs
Tras haberse disputado un solo encuentro el sábado, este lunes comenzaron a jugarse las reprogramaciones de la séptima fecha del Clausura Griselda Weimer de la Segunda División liguista, donde el predio Nery Pumpido albergó los triunfos de Banco y del Depor Agua.

TORNEO CLAUSURA GRISELDA WEIMER

PRIMERA B – RESERVA B

Fecha 7

ZONA CAMPEONATO

Lunes 27 de octubre

Defensores de Alto Verde 0 – Banco Provincial 15 (Alan Chamorro x3, Ismael Contrera x4, Maximiliano Plutino x3, Franco Martínez, Alexandro Lammertyn x2, Federico Canalis y Santino Fisicaro)

Reserva: Defensores de Alto Verde 0 – Banco Provincial 0

Martes 28 de octubre

19.00 Reserva – 21.00 Primera

Las Flores II – Santa Fe

Árbitro: Ángel Cristoforato

A1: Gabriel Romero

A2: Cristofer Corvalán

Reserva: Miguel Merkva

19.30 Reserva – 21.30 Primera

El Cadi – Nuevo Horizonte

Árbitro: Martín Arce

A1: Mario Gianastacio

A2: Juan Salerno

Reserva: Abel Ojeda

Miércoles 29 de octubre

19.30 Reserva – 21.30 Primera

San Cristóbal – Belgrano, en el predio Nery Alberto Pumpido

Árbitro: Alejandro Aguilera

A1: Sergio Lezcano

A2: Adrián Abad

Reserva: Gustavo Vergara

Floresta – Deportivo Santa Rosa

Árbitro: Facundo Canalis

A1: Raúl Piedrabuena

A2: Lucas Piedrabuena

Reserva: Álvaro Pereyra

ZONA REPECHAJE

Sábado 25 de octubre

Atlético Arroyo Leyes 1 (Brian Miño) – Los Juveniles 3 (Agustín Pintos, Luciano Riveros y Nahuel Leguizamón)

Reserva: Atlético Arroyo Leyes 2 (Ulises Rodríguez y Marcos Antúnez) – Los Juveniles 0

Lunes 27 de octubre

Deportivo Agua 2 (Tomás Villanueva y Bruno Insaurralde e/c) – Loyola 1 (Joaquín Bataglini)

Reserva: Deportivo Agua 2 (Diego Zanabria y Camilo Miño) – Loyola 0

Miércoles 29 de octubre

19.30 Reserva – 21.30 Primera

Atenas – Los Canarios

Árbitro: Leandro Vivas

A1: Carlos Pérez

A2: Alejandro Peralta

Reserva: Renzo Ruiz

Don Salvador – CCyD El Pozo

Árbitro: Facundo Benelli

A1: Leonel Romero

A2: Brandon Farías

Reserva: Diego Sacco

Jueves 30 de octubre

19.30 Reserva – 21.30 Primera

Defensores de Peñaloza – Los Piratitas

Árbitro: Gabriel Ibarra

A1: Jonatan Córdoba

A2: Ángel Toledo

Reserva: Alcides Fernández

