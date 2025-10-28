Este lunes en Recreo se produjo la continuidad del Clausura Norberto Serenotti luego de lo que fueron las postergaciones del sábado por las canchas complicadas. Anoche Unión le ganó a Nobleza y se ubicó segundo en su zona a la espera de lo que haga Independiente, el único que lo puede pasar. Dicho partido del Rojo frente a Ateneo nuevamente se pospuso: Se jugará mañana a la misma hora que estaba programado.
Tras el triunfo de Unión, así sigue la fecha 9 del Clausura Norberto Serenotti
La fecha 7 del Clausura continuó con el triunfo de Unión ante Nobleza, para ubicarse 2° en su zona. Este martes sigue la acción.
TORNEO CLAUSURA NORBERTO SERENOTTI
COPA ISÓSCELES
PRIMERA A – RESERVA A
Fecha 9
Sábado 25 de octubre
Sanjustino 5 (Leandro Rodríguez, Uriel Regis, Alexis Camargo x2 y Matías Benegas) – Sportivo Guadalupe 2 (Mauricio Kinkela y Leonardo D’Alessandro)
Reserva: Sanjustino 0 – Sportivo Guadalupe 2 (Jeremías Zalazar x2)
Colón de San Justo 4 (Matías Fantín, Claudio Albarracín, Franco Jominy y Lautaro Fagioli) – Pucará 2 (Nahuel Manchado x2)
Reserva: Colón de San Justo 4 (Mateo Mena, Valentino Daccaro x2 y Lautaro Giménez) – Pucará 0
Ciclón Norte 0 – Náutico El Quillá 2 (Pablo Bernia y Joaquín Felizia)
Reserva: Ciclón Norte 0 – Náutico El Quillá 0
Lunes 27 de octubre
Deportivo Nobleza 2 (Cristian Finucci y Santiago De Venezia) – Unión 3 (Jonatan Blanco, Lucas Cacciabue y Gerónimo Faría)
Reserva: Deportivo Nobleza 2 (Gonzalo Conti x2) – Unión 2 (Kevin Mendoza y Valentino Ligori)
Martes 28 de octubre
19.00 Reserva – 21.00 Primera
Vecinal Gálvez – La Salle Jobson
Árbitro: Rubén Fernández
A1: Lautaro Santillán
A2: Marcia Ferreyra
Reserva: Sebastián Miño
La Perla del Oeste – Colón
Árbitro: Joaquín Urbani
A1: Tomás Enriquez
A2: Carlos Sánchez
Reserva: Ricardo Spacessi
19.30 Reserva – 21.30 Primera
Cosmos – Nacional, en el predio Nery Alberto Pumpido
Árbitro: Maximiliano Moya
A1: Ignacio Nadur
A2: Rodolfo Ramos
Reserva: Miguel Mesquida
Gimnasia y Esgrima – Academia AC
Árbitro: Juan Bonnín
A1: Sebastián Zaban
A2: Roberto Riquelme
Reserva: Sebastián Miño
Juventud Unida – Universidad
Árbitro: Ignacio Castellano
A1: Leandro Zarza
A2: Máximo Juri
Reserva: Lucas Spacessi
Miércoles 29 de octubre
19.00 Reserva – 21.00 Primera
Ciclón Racing – Newell’s Old Boys
Árbitro: Maximiliano Manduca
A1: Jeremías Sotelo
A2: Iván Córdoba
Reserva: Valentín Córdoba
19.30 Reserva – 21.30 Primera
Independiente – Ateneo Inmaculada
Árbitro: Iván Chazarreta
A1: Luciano Vergara
A2: Eduardo Vergara
Reserva: Mariano Serafini
