Tras el triunfo de Unión, así sigue la fecha 9 del Clausura Norberto Serenotti

La fecha 7 del Clausura continuó con el triunfo de Unión ante Nobleza, para ubicarse 2° en su zona. Este martes sigue la acción.

Este lunes en Recreo se produjo la continuidad del Clausura Norberto Serenotti luego de lo que fueron las postergaciones del sábado por las canchas complicadas. Anoche Unión le ganó a Nobleza y se ubicó segundo en su zona a la espera de lo que haga Independiente, el único que lo puede pasar. Dicho partido del Rojo frente a Ateneo nuevamente se pospuso: Se jugará mañana a la misma hora que estaba programado.