Tras el triunfo de Unión, así sigue la fecha 9 del Clausura Norberto Serenotti

La fecha 7 del Clausura continuó con el triunfo de Unión ante Nobleza, para ubicarse 2° en su zona. Este martes sigue la acción.

28 de octubre 2025 · 15:11hs
Tras el triunfo de Unión, así sigue la fecha 9 del Clausura Norberto Serenotti

LSF

Este lunes en Recreo se produjo la continuidad del Clausura Norberto Serenotti luego de lo que fueron las postergaciones del sábado por las canchas complicadas. Anoche Unión le ganó a Nobleza y se ubicó segundo en su zona a la espera de lo que haga Independiente, el único que lo puede pasar. Dicho partido del Rojo frente a Ateneo nuevamente se pospuso: Se jugará mañana a la misma hora que estaba programado.

TORNEO CLAUSURA NORBERTO SERENOTTI

COPA ISÓSCELES

PRIMERA A – RESERVA A

Fecha 9

Sábado 25 de octubre

Sanjustino 5 (Leandro Rodríguez, Uriel Regis, Alexis Camargo x2 y Matías Benegas) – Sportivo Guadalupe 2 (Mauricio Kinkela y Leonardo D’Alessandro)

Reserva: Sanjustino 0 – Sportivo Guadalupe 2 (Jeremías Zalazar x2)

Colón de San Justo 4 (Matías Fantín, Claudio Albarracín, Franco Jominy y Lautaro Fagioli) – Pucará 2 (Nahuel Manchado x2)

Reserva: Colón de San Justo 4 (Mateo Mena, Valentino Daccaro x2 y Lautaro Giménez) – Pucará 0

Ciclón Norte 0 – Náutico El Quillá 2 (Pablo Bernia y Joaquín Felizia)

Reserva: Ciclón Norte 0 – Náutico El Quillá 0

Lunes 27 de octubre

Deportivo Nobleza 2 (Cristian Finucci y Santiago De Venezia) – Unión 3 (Jonatan Blanco, Lucas Cacciabue y Gerónimo Faría)

Reserva: Deportivo Nobleza 2 (Gonzalo Conti x2) – Unión 2 (Kevin Mendoza y Valentino Ligori)

Martes 28 de octubre

19.00 Reserva – 21.00 Primera

Vecinal Gálvez – La Salle Jobson

Árbitro: Rubén Fernández

A1: Lautaro Santillán

A2: Marcia Ferreyra

Reserva: Sebastián Miño

La Perla del Oeste – Colón

Árbitro: Joaquín Urbani

A1: Tomás Enriquez

A2: Carlos Sánchez

Reserva: Ricardo Spacessi

19.30 Reserva – 21.30 Primera

Cosmos – Nacional, en el predio Nery Alberto Pumpido

Árbitro: Maximiliano Moya

A1: Ignacio Nadur

A2: Rodolfo Ramos

Reserva: Miguel Mesquida

Gimnasia y Esgrima – Academia AC

Árbitro: Juan Bonnín

A1: Sebastián Zaban

A2: Roberto Riquelme

Reserva: Sebastián Miño

Juventud Unida – Universidad

Árbitro: Ignacio Castellano

A1: Leandro Zarza

A2: Máximo Juri

Reserva: Lucas Spacessi

Miércoles 29 de octubre

19.00 Reserva – 21.00 Primera

Ciclón Racing – Newell’s Old Boys

Árbitro: Maximiliano Manduca

A1: Jeremías Sotelo

A2: Iván Córdoba

Reserva: Valentín Córdoba

19.30 Reserva – 21.30 Primera

Independiente – Ateneo Inmaculada

Árbitro: Iván Chazarreta

A1: Luciano Vergara

A2: Eduardo Vergara

Reserva: Mariano Serafini

Fuente: LSF

Unión Nobleza Clausura
