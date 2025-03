Se jugó el segundo capítulo del Torneo del Interior A

Se disputó este sábado la segunda fecha del Torneo del Interior A que organiza la Unión Argentina de Rugby. La suerte para los elencos santafesinos fue dispar ya que se registró la victoria de Santa Fe Rugby y la derrota de CRAI. Ahora el certamen ingresará en un break y la acción retornará el sábado 26 de abril con la disputa de la tercera fecha. Será la ocasión para ver a ambos elencos debutando en el Top 9 del Torneo Regional del Litoral, en el caso de los Gitanos visitando a Rowing en la Tortuguita, y los Tricolores a Old Resian en el sur provincial.

Santa Fe Rugby ganó en el Torneo del Interior

En Sauce Viejo, por la Zona 2, ante un duro rival pero con mucha actitud para conseguir un resultado positivo, Santa Fe Rugby derrotó a Los Tordos de Mendoza por 36 a 31 ante el referato de Esteban Filipanics de la Unión Cordobesa de Rugby. En la próxima fecha, el 26 de abril, Santa Fe Rugby será nuevamente local ante el Jockey Club de Córdoba.

Para la escuadra conducida por Pedro Benet (h), en el primer tiempo, hubo un try del capitán Santiago Quirelli, más un try, un penal y una conversión de Santiago Mendicino. En el complemento, para los Tricolores hubo tries de Bautista Bejarano, Santiago Quirelli y Valentín Fernández, más tres conversiones de Santiago Mendicino.

Estudiantes de Paraná cosechó un triunfo más que importante en la competencia federal al derrotar como visitante al Jockey Club de Córdoba por 27 a 20, con el referato de Tomás Bertazza de la Unión de Rugby de Buenos Aires. Para los paranaenses significó el segundo triunfo en el certamen, ya que la semana pasada habían derrotado en el parque Urquiza a Santa Fe Rugby Club por 32 a 22. En el primer tiempo, hubo dos tries de Bautista Lescano, y una conversión de Santos Lescano, mientras que en el complemento, hubo ensayos de Nicolás Sain y Román Martínez, más una conversión y un penal de Santino Uranga.

Por la Zona 3, en la autopista, CRAI no pudo hacerse fuerte y cayó inobjetablemente ante Jockey Club de Rosario por 52 a 18 bajo el referato de Tomás Ninci de Córdoba. Para los conducidos por Juan Manuel Fernández hubo un try de Ramiro Ibáñez y uno de Gonzalo Liendo, más dos penales de Facundo Beltramino, y una conversión de Genaro Giombi. En la próxima fecha, el 26 de abril, los Gitanos serán anfitriones de Córdoba Athletic en la autopista. El próximo sábado debutará en el Regional del Litoral como visitante en la Tortuguita frente al Paraná Rowing Club. En cuanto a los demás elencos litoraleños en el Interior A, Gimnasia y Esgrima de Rosario derrotó a Marista de Mendoza por 23 a 16, y en barrio Las Delicias de Rosario, el múltiple campeón Duendes.

- Torneo del Interior A:

Resultados Segunda Fecha:

Zona 1

Tucumán Lawn Tennis 47- Palermo Bajo 33

GER 23- Marista RC 16

Zona 2

Jockey Club de Córdoba 20- Estudiantes de Paraná 27

Santa Fe RC 36- Los Tordos RC 31

Zona 3

Córdoba Athletic - La Tablada RC

CRAI 18- Jockey Club de Rosario 52

Zona 4

Duendes RC 27- Urú Curé 25

CURNE 34- Tala RC 14