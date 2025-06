Se jugó el tercer capítulo del Torneo de Clubes en Desarrollo

image.png Los Gitanos vencieron a los dueños de casa por 71 a 19 por el Torneo de Desarrollo.

En el otro encuentro disputado en el departamento San Jerónimo, con el control de Facundo Puntillo, San Carlos RC venció al duro Coronda RC por 48 a 33. Para el elenco Indio dueño de casa, hubo tries de Francisco Sánchez, Blas Francisco Millaá, Eugenio Rohr, Ignacio Cardozo y Federico Peralta, más cuatro conversiones de Sergio Pinardel, y uno de Eugenio Rohr. Para la escuadra visitante hubo tries de Fabricio Nieva en dos oportunidades, Nicolás Candelero en dos oportunidades, Leandro Miño, más cinco conversiones y dos penales de Gino Bessone.

Por la segunda fecha del certamen, en la autopista, CRAI le había ganado a San Carlos RC por 36 a 34, y Coronda RC a los Guaycurúes de Sunchales por 29 a 16. En consecuencia, las posiciones quedaron del siguiente modo: San Carlos RC 11, CRAI 11, Coronda RC 6 y Guaycurúes de Sunchales 0. En la próxima fecha, la cuarta, CRAI será anfitrión de Coronda RC, y los Guaycurúes de Sunchales lo hará con San Carlos RC. En la quinta fecha, San Carlos jugará con CRAI, y Coronda RC con Guaycurúes de Sunchales.

image.png Los capitanes de CRAI, Tomás Giardini y de Guaycurúes, Leandro Martínez, junto al árbitro Kina Kuverling.

Síntesis: Los Guaycurúes 19- CRAI 71

Guaycurúes de Sunchales: Martín Videla, Sebastián Ponce y Leandro Molina; Jonatan Pineda e Iván Vigetti; Gian Luca Quiroga, Juan Pablo Pedrini y Luciano Rodríguez; Mateo Gagliardo y Juan Mateo Carrara; Gonzalo Blanco, Joaquín Ramallo, Elías Martínez, Santiago Barbero y Francisco Sola Clérici. Entrenador: Luciano Ramallo. Luego ingresaron: Brian Grosso, Leonardo Landázuri, Nicolás Hofstetter, Sebastián Becerra, Diego Simbrón, Alexis Battistella, Juan José Albarracín y Rubén Leonardini.

CRAI: Benito Langhi, Franco Salva y Ramiro Oyóla; Lisandro Espenan y Tomás Giardini; Gino Capisano, Hernán Borowiec y Martín Miloco Taboada; Máximo Laco y Juan José Tardivo; Juan Cruz Pelletán, Benjamín Bruschini, Martiniano Medina, Ismael Irigoyen y Santiago Morale. Entrenador: Juan Manuel Fernándz. Luego ingresaron: Esteban Russi, Blas Michelini, Franco Pierangeli, Ángel Casanello, Tobías Rodríguez y Joaquín Irastorza.

Primer tiempo: 1´ try Ángel Cassanello convertido por Pierangeli, 7´ try Hernán Borowiec, 11´ try Cassanello, 22´ try Jonatan Pineda, 32´ try Martín Miloco.

Segundo tiempo: 8´ try Gino Capisano convertido por Pierangeli, 11´ try Benito Langhi convertido por Pierangeli, 15´ try Elías Martínez convertido por Elías Martínez, 22´ try Gino Capisano convertido por Pierangeli, 24´ try Elías Martínez convertido por Elías Martínez, 30´ try Joaquín Irastorza convertido por Pierangeli, 32´ try Juan José Tardivo convertido por Pierangeli, 35´ try Langhi convertido por Pierangeli, 38´ try Cassanello convertido por Pierangeli.