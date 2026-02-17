Se jugó la quinta fecha de la Liga Argentina Femenina

Villa Dora quedó libre en la Liga Argentina de Vóleibol en el cual se registraron importantes victorias para San Lorenzo, Gimnasia de La Plata y Boca Juniors

Villa Dora es el único representante de la Asociación Santafesina en la LAF.

Se bajó el telón de la quinta fecha de la Liga Argentina Femenina que organiza la FeVA. En la oportunidad, Villa Dora quedó libre, pero se produjeron las victorias de Gimnasia y Esgrima de La Plata. San Lorenzo y Boca Juniors. San Lorenzo se impuso frente a Estudiantes y sumó 3 puntos clave. Gimnasia acumuló su sexto triunfo consecutivo, derrotando 3-0 a Banco Provincia. Boca se enfrentó a River y se quedó con el superclásico en sets corridos.

Se llevó a cabo la Fecha 5 de la Liga Argentina Femenina, del 12 al 14 de febrero. Durante ese fin de semana, Gimnasia logró ganar sus dos partidos.

Las Lobas disputaron sus dos encuentros de local ante San Lorenzo y Banco Provincia, por 3-0. Sin embargo, no se fueron con las manos vacías, ya que ambos lograron triunfar frente a Estudiantes en sus respectivos cruces.

También, se jugó el superclásico en la Bombonerita. A pesar de un inicio muy parejo, las locales lograron imponerse en sets corridos frente a River. Del 19 al 22 de febrero se disputará la sexta fecha.

Las posiciones se encuentran del siguiente modo: Sonder de Rosario y Gimnasia y Esgrima de La Plata 20, Boca Juniors 19, Bell de Bell Ville 18, Villa Dora 16, San Lorenzo 15, Ferro Carril Oeste 10, San Isidro de San Francisco 9, Estudiantes de La Plata y Bahiense del Norte 7; Náutico Avellaneda, Instituto de Córdoba, Vélez Sarsfield, River Plate y Banco Provincia 6.

En la sexta fecha, Villa Dora, que tuvo fin de semana de descanso, el próximo jueves 19 en el estadio Andrés Meynet se medirá con Vélez Sarfield, mientras que el viernes 20, en el mismo reducto de barrio Sargento Cabral lo hará con Ferro Carril Oeste de Buenos Aires.

Fecha 5 - Liga Argentina Femenina

Gimnasia 3-0 San Lorenzo

Estudiantes 2-3 Banco Provincia

Estudiantes 0-3 San Lorenzo

Boca 3-0 River

Gimnasia 3-0 Banco Provincia