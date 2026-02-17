Tensión en Colón: el plantel de la Liga Argentina no trabajará hasta cobrar la deuda salarial

El plantel de Colón decidió no practicar hasta no cobrar la deuda, que se suma a problemas internos y de logística en la Liga Argentina que complican todo

El presente de Colón atraviesa una zona de turbulencias que va mucho más allá de los resultados. En la Liga Argentina , el Sabalero transita una temporada marcada por la incertidumbre, donde las dificultades deportivas parecen ser apenas una consecuencia de un escenario institucional cada vez más frágil.

La derrota ante Villa San Martín fue el punto de quiebr e. Lejos de quedar solo en el análisis del juego, ese traspié derivó en una determinación fuerte del plantel profesional: suspender los entrenamientos hasta que se normalice la situación salarial. Una señal clara del cansancio acumulado y de un clima interno que viene deteriorándose desde hace meses.

El conflicto, sin embargo, no se reduce a la falta de pago. En el día a día comenzaron a aparecer problemas que golpean directamente en la rutina del equipo: dificultades con la alimentación, inconvenientes en las viviendas asignadas y decisiones logísticas que resultan difíciles de comprender en un contexto profesional, como traslados extensos realizados en el mismo día de competencia, tal como ocurrió en el viaje a Mercedes.

Todo ese panorama termina condicionando a un grupo que, además de convivir con estas urgencias extradeportivas, debe enfocarse en sostenerse competitivamente para no quedar relegado al fondo de la Conferencia Norte. La presión es doble y la carga, cada vez más pesada.

Mientras el torneo avanza, Colón sigue intentando encontrar respuestas en medio de una crisis que se manifiesta en distintos frentes y que, por ahora, no muestra señales claras de solución. Un escenario complejo que pone en jaque el rumbo de la temporada y obliga a replantear mucho más que lo que sucede dentro de la cancha.

El comunicado del plantel de la Liga Argentina en Colón