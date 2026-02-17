La AFA reveló los números de la primera transmisión de la Primera Nacional por LPF Play

Tras una previa complicada, en la que no estaba claro de qué manera se podrían ver los torneos del ascenso, la AFA presentó LPF Play y transmitió 29 partidos

ElaAscenso arrancó con más ruido que pelota. Primero fue el anuncio seco de la AFA que movió el tablero: el inicio de la Primera Nacional y la Primera B pasó del 7 al 14 de febrero. Un simple cambio de fechas que desordenó planificaciones, viajes y, sobre todo, dejó flotando una pregunta clave: ¿cómo y dónde iban verse?

La respuesta llegó desde la conducción que encabeza Claudio Tapia. El organismo confirmó que los partidos se emitirían a través de LPF Play, la plataforma de La Pasión del Fútbol, que asumió el desafío de mostrar en vivo la enorme maquinaria del interior y el conurbano.

La AFA reveló las estadísticas de audiencia de LPF Play

Una vez consumada la primera fecha, la propia señal salió a celebrar sus números. Desde su cuenta oficial en X, destacaron que se transmitieron 29 partidos en vivo, todos con equipos periodísticos completos y sin interrupciones técnicas. Según sus estadísticas, más de 230.000 personas ingresaron para ver contenidos en directo, se superó el millón de visualizaciones totales y un encuentro alcanzó un pico de 45.000 espectadores. Además, el consumo on demand pasó las 100.000 reproducciones y hubo accesos desde más de cien países.

El relato institucional pintó un estreno ideal. Pero la otra mitad de la historia se escribió en los comentarios. Las redes no tardaron en mostrar la cara B de la experiencia. Una de las imágenes más virales expuso un blooper difícil de explicar: en lugar del escudo de Central Norte, en pantalla apareció el logo de Cartoon Network, disparando burlas y memes en cadena.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LPFPlay/status/2023545989140017639&partner=&hide_thread=false Accedieron a la plataforma para ver contenidos en vivo más de 230.000 personas, lo que generó más de 1 millón de visualizaciones. El pico en un match fue de 45 mil espectadores. A su vez, los distintos contenidos on demand superaron las 100.000 visualizaciones. — LPF Play (@LPFPlay) February 16, 2026

Las respuestas en contra del servicio de la AFA no se hicieron esperar

Las críticas también apuntaron de lleno a la calidad de las transmisiones. Usuarios denunciaron cortes en partidos como el de Deportivo Morón, que se interrumpió en pleno segundo tiempo, y fallas constantes en el cruce entre San Telmo y Ferro, donde la imagen se trabó durante largos pasajes y directamente desapareció en el cierre.

El debate fue más allá de lo técnico. Muchos pusieron el foco en un dato incómodo: el servicio fue gratuito. Y la pregunta apareció sola: ¿qué pasará cuando sea pago? Algunos usuarios relativizaron los números difundidos por la plataforma y señalaron que, solo tomando la Primera Nacional, el promedio rondó los 12.700 espectadores por partido. Para un producto que apunta a monetizarse, no todos lo vieron como un éxito rotundo.