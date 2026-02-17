El golazo del pibe de la reserva de Unión del que habla el país

En el empate de la reserva de Unión ante Argentinos, Benjamín Pérez convirtió una acción inolvidable que se volvió tendencia. ¿Teléfono para Leonardo Madelón?

El resultado quedó en segundo plano. En la jornada de reserva, todas las miradas se desviaron hacia una acción que rompió la lógica del partido y trascendió el empate. Unión se llevó un punto de su visita a Argentinos Juniors, pero lo que realmente sacudió la fecha fue una jugada destinada a repetirse una y otra vez.

El golazo del pibe de Unión del que habla el país

El autor fue Benjamín Pérez, quien convirtió un gol de esos que no piden permiso y obligan a frenar cualquier análisis. La escena empezó lejos del arco rival, casi como si no escondiera ninguna amenaza. Pero en cuestión de segundos, el volante ofensivo transformó campo propio en territorio enemigo: arrancó con decisión, aceleró sin mirar atrás y fue dejando camisetas en el camino hasta quedar mano a mano con el arquero, al que también superó antes de definir con una calma impropia para la velocidad del recorrido.

Embed ¡ESPECTACULAR GOLAZO MARADONEANO EN LA RESERVA! Benjamín Pérez anotó esta joya en el empate 1-1 de Unión ante Argentinos por el #TorneoProyección.pic.twitter.com/Rq8px1M0nu — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) February 16, 2026

No fue solo un gol. Fue una secuencia que desarmó estructuras, rompió marcas y encendió aplausos incluso fuera del círculo rojiblanco. Una acción poco habitual, de esas que cruzan categorías y se instalan en la conversación nacional por su audacia y ejecución.

El impacto fue inmediato y la pregunta apareció sola, casi inevitable: ¿estará tomando nota Leonardo Madelón?