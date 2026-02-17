Todo listo para el comienzo de la Liga Nacional Femenina en Mendoza

La Liga Nacional Femenina de Vóleibol se disputará del 17 al 28 de febrero en el estadio Pacífico, en Mendoza, con la participación de Unión de Santa Fe y Banco Provincial

La espera terminó. La Liga Nacional Femenina de Vóleibol FeVA se disputará desde la presente jornada hasta el 28 de febrero en el estadio Pacífico de la ciudad de Mendoza. El certamen, segunda categoría del vóleibol femenino argentino, contará con la participación de dos equipos de la Asociación Santafesina de Vóleibol, como lo son Unión de Santa Fe y Banco Provincial.

Hasta el próximo 28 de febrero en la provincia de Mendoza se concretará la Liga Nacional de Voleibol Femenina, segunda categoría del vóleibol femenino argentino y fiscalizada por la Federación del Vóleibol Argentino (FeVA). La competencia reunirá a 16 equipos de todos el país, además de la selección Argentina y disputará un total de 80 partidos a lo largo de diez días.

La jornada inaugural tendrá su acto oficial a las 19. Mientras que el primer partido se disputará a las 20:30, y lo animarán Ciudad de Nievas de San Salvador de Jujuy y Pacífico de la ciudad de Mendoza. El Club General San Martín Pacífico será sede del certamen y protagonista de una competencia que promete alto nivel deportivo y grandes emociones.

La ciudad de Santa Fe estará representada por dos equipos: Banco Provincial y Unión. La competencia otorgará dos plazas de ascenso a la máxima categoría, la Liga Argentina Femenina. Los 16 equipo participantes fueron divididos en dos zonas de 8. Los 4 mejores de cada una, clasifican a los play offs, el resto, a la permanencia.

image Banco Provincial será el otro representante de Santa Fe en Mendoza.

En el caso de la escuadra del barrio Guadalupe, integrará la Zona 1 junto a Tucumán de Gimnasia, Brujas de Misiones, Universitario de Córdoba, Regatas de Mendoza, San José, San Martín de Mendoza y la selección Argentina. En la Zona 2, la cual está Unión de Santa Fe, la completan Gimnasia y Tiro de Salta, Glorias, CGSM Pacífico de Mendoza, Ciudad de Nieva, Almafuerte, Monteros Vóley y San Martín de la provincia de Formosa.

En la primera fecha, el miércoles 18, a las 9, Unión de Santa Fe debutará frente a San Martín de Mendoza, y a las 18, Banco Provincial de Santa Fe lo hará con Brujas de Misiones. En la segunda fecha, el jueves 19, a las 9, Unión de Santa Fe se medirá con Monteros de Tucumán y Banco Provincial a las 18 lo hará ante Tucumán de Gimnasia.

Las protagonistas santafesinas en Mendoza

El plantel de Unión está integrado por las siguientes chicas: Catalina Colmenares, Julieta Galván, Bianca Luján Perotti, Lola Peña, Candela Varela, Brenda Castillo, Alejandra De Filippi, Guillermina Bertone, Dominique Corsaro, Valentina Riboldi, Valentina Picchi, Nerea Vera, Lucila Schegtel Trepat, Dulce Fanti, Gianella Albornoz y Renatas Botta. Cuerpo técnico: Rodrigo Vera (entrenador en jefe); Mariano Tejedor y Alan Biaggioni (asistentes técnicos); Genaro Pezoa (auxiliar) y Claudia Viviana Gaitán (presidente de delegación).

El plantel de Banco Provincial está integrado por las siguientes jugadoras: Valentina Trevignani, Candela Clebot, Ileana Leyendeker y Ana Torres (centrales); Manuel Trevignani y Valentina González (armadoras); Ana Ortiz y Agos Villagra (opuestas); Emilia Pisan, Cielo David, Sofía Yacovella y Valentina Carranza (puntas); Jazmín Molli y Joaquina Ramírez (líberos). Cuerpo técnico: Pablo Rivero (entrenador), Diego Giménez (ayudante técnico) y César Martínez (preparador físico).