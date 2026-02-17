Uno Santa Fe | Colón | Colón

La dirigencia de Colón salió a responderle a José Neris

Mediante un comunicado que subió a redes sociales, la dirigencia de Colón salió a cruzar al delantero José Neris quien se dio por despedido

La dirigencia de Colón emitió un comunicado para aclarar y responder sobre las acusaciones realizadas por José Neris.

En las últimas horas, la noticia generó impacto en el mundo Colón. Y es que el delantero uruguayo José Neris habló públicamente, acusando al presidente sabalero José Alonso de haberlo amenazado y además se dio por despedido.

"Entreno solo, apartado de mis compañeros. No me tienen en cuenta ni para amistosos. El presidente (José Alonso) me dijo que, si no aceptaba alguna oferta, me iba a tener ‘cortando el pasto’ y corriendo alrededor de la cancha", aseguró el futbolista.

La respuesta por parte de Colón no tardó en llegar. Y es que la dirigencia sabalera emitió en redes sociales un comunicado, explicando la situación con el futbolista.

El comunicado de Colón en respuesta a lo dicho por Neris

En su explicación, la institución precisa que "el jugador José Neris Figueroa, de manera unilateral e ilegítima, ha procedido a comunicar la rescisión de su contrato con la institución, invocando para tan drástica decisión razones discriminatorias que esta entidad rechaza enfáticamente".

Continuando, detalla que "desde el comienzo mismo del presente año, esto es en el primer día hábil de enero y cuando el jugador debía reintegrarse para comenzar la pretemporada junto con el resto del plantel profesional, el señor Neris Figueroa se ausentó a dicha cita, incumpliendo de manera flagrante e inexcusable su contrato con el CLUB ATLÉTICO COLÓN, manifestando además su intención de no continuar prestando servicios para la institución, hecho corroborado por su ulterior ofrecimiento de rescisión, circunstancia siempre rechazada por la entidad, en ejercicio de los derechos económicos y federativos que le corresponden sobre el jugador".

LEER MÁS: José Neris se dio por despedido y estalló el conflicto en Colón

En este sentido, Colón explica que "a partir de esta negativa el señor Neris Figueroa, y su representante, mantuvieron una conducta hostil y renuente hacia el Club y sus autoridades, al punto extremo de que el día sábado 14 de febrero pasado, en el que se disputara la primera fecha del torneo de Primera Nacional de Fútbol de AFA, intimó al Club por motivos tan falaces como improcedentes, coronando en el día de la fecha con una constatación notarial irrelevante y su posterior rescisión por determinación unilateral".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/ColonOficial/status/2023500926837997768&partner=&hide_thread=false

"El CLUB ATLÉTICO COLÓN manifiesta de manera enfática que no va a tolerar conductas extorsivas del jugador ni de su representante, haciendo saber a la masa de asociados y a la opinión pública en general, que arbitrará todos los medios legales que le asisten para defender sus legítimos derechos, rechazando tanto la rescisión unilateral denunciada por el jugador Neris Figueroa como sus inexistentes razones, haciéndolo responsable de la totalidad de los daños y perjuicios que su improcedente accionar provocan a la institución", reza una parte del comunicado

Para finalmente confirmar que "se dará intervención a todos los estamentos federativos, administrativos y aún judiciales, a fines de que se cumpla en forma adecuada con la normativa de la FIFA y se impidan este tipo de abusos, que no pueden ser admitidos bajo ninguna circunstancia. Se deberá ponderar, por fin, que el CLUB ATLÉTICO COLÓN ha mantenido siempre una conducta ajustada a derecho, en defensa de sus legítimos intereses, habiendo cumplido de manera estricta, absoluta y constante con todas y cada una de las obligaciones a su cargo".

