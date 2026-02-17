Fin de semana largo de Carnaval: la provincia de Santa Fe movió más de $24.500 millones y registró picos de ocupación del 87%

El informe de CAME confirmó cifras récord en el primer fin de semana largo de 2026: el impacto económico nacional superó el billón de pesos. En Santa Fe, la afluencia rondó los 50.000 turistas, con picos de ocupación del 87% en complejos sobre el río y más de 400.000 personas movilizadas por eventos y celebraciones.

La ciudad capital volvió a posicionarse como una opción elegida en el mapa del turismo regional.

En un fin de semana colmado de eventos culturales, artísticos y recreativos, el turismo volvió a marcar un récord histórico en la Argentina . Según el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), viajaron 3 millones de turistas , un 7,2% más que en el mismo feriado de 2025.

El impacto económico directo fue de $1.007.793 millones , es decir, más de un billón de pesos gastados en alimentos, bebidas, alojamiento, transporte, recreación y compras . Fueron cuatro días de intenso movimiento en todo el país, incluso en ciudades que no suelen encabezar los rankings turísticos pero que lograron atraer visitantes con propuestas carnavalescas originales.

El gasto directo total creció un 6% a precios constantes frente al año pasado. Sin embargo, el gasto diario promedio por turista fue de $111.605, lo que representa una baja del 7,7% en términos reales. En contrapartida, la estadía promedio se extendió a 3 días, frente a los 2,8 de 2025, en gran parte impulsada por promociones en hotelería y transporte aéreo.

El fin de semana largo de Carnaval en la ciudad de Santa Fe tuvo una ocupación hotelera de más del 75%

Pese a un clima inestable —con calor, lluvias, tormentas y viento en distintas regiones—, el tiempo no frenó la decisión de viajar. De hecho, los números de este Carnaval 2026 superaron la mejor marca previa, registrada en 2023 con 2.925.000 viajeros, consolidando un récord histórico en un contexto de ingresos familiares ajustados.

Los destinos más elegidos fueron las provincias con fuerte tradición carnavalera como Entre Ríos, Corrientes, Tucumán, Salta y Jujuy, además de la costa y el interior bonaerense, Mendoza y el sur del país. Se trata del decimoquinto año consecutivo en que el Carnaval se celebra oficialmente tras más de tres décadas fuera del calendario de feriados nacionales.

Santa Fe: más de $24.500 millones y picos de ocupación del 87%

En la provincia de Santa Fe, el movimiento económico superó los $24.500 millones, según datos oficiales, con una afluencia cercana a los 50.000 turistas y una ocupación promedio del 71%.

Los picos más altos se registraron en complejos de cabañas ubicados sobre el río Paraná, Carcarañá y zonas de lagunas, donde la ocupación alcanzó el 87%. En total, entre residentes y visitantes, más de 400.000 personas se movilizaron atraídas por la agenda cultural y recreativa.

Alrededor de 200.000 asistentes se concentraron en los cuatro principales carnavales provinciales:

“Rosario es Carnaval”

Carnavales de Reconquista 2026

Carnavales de la Ciudad en San Lorenzo

2ª Fiesta de Carnaval en Arequito

A ellos se sumaron otras 17 celebraciones tradicionales en distintos puntos del territorio.

Además de los festejos carnavaleros, la provincia desplegó una nutrida agenda que incluyó la 35ª Fiesta Regional de la Cerveza, el 133° Aniversario Fundacional de Alcorta, la 2ª Fiesta del Automovilismo Corondino, festivales folklóricos como el Pago Bermudense y el Nacional “Gessler Folklore para Todos”, eventos gastronómicos como la Fiesta Provincial de Culturas y Sabores del Mundo en Gálvez y la Fiesta Regional de la Mozzarella en Bernardo de Irigoyen, además de propuestas deportivas y culturales como el Torneo Panamericano de Handball Playa y la convención Santa Freak 2026.

En Rosario, los hoteles 3 y 4 estrellas registraron entre el 70% y el 80% de ocupación, con estadías promedio de dos noches. La agenda incluyó shows masivos de La Konga, La Delio Valdez, Agarrate Catalina, Sin Bandera y la Fiesta Bresh, entre otros.

En la ciudad de Santa Fe, según el Observatorio Turístico municipal, la ocupación alcanzó el 75% en hoteles 4 estrellas (con picos del 90%), 75% en hoteles boutique (con picos del 100%) y 40% en hoteles 3 estrellas (con picos del 70%). La estadía promedio fue de cuatro noches y el gasto estimado ascendió a $228.275 diarios por persona, considerando alojamiento, comidas y actividades.

Radiografía nacional del movimiento turístico

El fin de semana también dejó otros datos destacados:

Fuerte movimiento aéreo : Aerolíneas Argentinas y JetSmart trasladaron 313.000 pasajeros. Solo Aerolíneas movilizó más de 220.000 personas, con el viernes como jornada pico.

Más cruces desde Uruguay : Buquebus informó un crecimiento interanual del 27% en viajes hacia la Argentina.

Éxodo hacia la Costa Atlántica : tránsito intenso en las rutas 2 y 11, con picos de hasta 2.000 vehículos por hora rumbo a Mar del Plata.

Restricciones al transporte pesado : la Agencia Nacional de Seguridad Vial limitó la circulación de camiones para ordenar el tránsito.

Costo de vacacionar : un informe del INECO-UADE estimó que una familia tipo necesitó $1.265.013 para viajar dentro del país, equivalente al 74% del salario promedio RIPTE.

Paso Cristo Redentor: demoras de hasta 180 minutos para cruzar a Chile, muy por debajo de las siete horas registradas en 2025.

Con récord de viajeros, alto movimiento económico y fuerte protagonismo de los eventos regionales, el Carnaval 2026 se consolidó como uno de los fines de semana turísticos más fuertes del verano argentino, con Santa Fe como uno de los polos destacados del interior del país.

Provincia por provincia

Provincia de Buenos Aires

Mar del Plata: más del 80% de ocupación.

Alta actividad en Costa Atlántica e interior.

Gran Corso Central en Plaza España.

Fuerte movimiento en Lincoln, 25 de Mayo, Dolores, Necochea y Villa Gesell.

Domingo con inestabilidad climática, pero sin afectar el flujo turístico.

Ciudad de Buenos Aires

83% de ocupación hotelera (mejor registro en 5 años).

Más de 119.000 visitantes .

Impacto económico superior a $40.000 millones .

Shows de Bad Bunny en el Estadio Más Monumental.

Festival Ultra Buenos Aires y Argentina Open.

Corsos y desfile en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez.

Catamarca

Estadía promedio: 3 noches.

Fuerte agenda de festivales y chayas en toda la provincia.

Eventos destacados: Festival del Pimiento, Fiesta de la Reina Mora, Festival de la Humita.

Turismo cultural distribuido territorialmente.

Córdoba

Ocupación promedio cercana al 90% , con picos del 100%.

400.000 visitantes estimados.

Altos niveles en Villa Carlos Paz, Villa General Belgrano y Mina Clavero.

Evento central: Cosquín Rock.

Chaco

Ocupación promedio: 44,2%.

Impenetrable: 63,3%.

Gasto promedio: $77.500.

Amplia agenda de carnavales en todo el territorio.

Chubut

Puerto Madryn: 55% hotelero.

Estadía promedio: 3 días.

Turismo de naturaleza en Península Valdés .

Actividades deportivas y culturales.

Corrientes

Fuerte convocatoria en el Corsódromo Nolo Alías.

Turismo religioso en Basílica de Itatí.

Ecoturismo en Parque Nacional Iberá.

Visitantes nacionales e internacionales.

Entre Ríos

97% de ocupación promedio.

218.603 turistas.

Gasto diario: $107.525.

Gualeguaychú epicentro con la Fiesta Nacional del Carnaval.

Termas y playas con alta demanda.

Formosa

Movimiento turístico del 40%.

Gasto promedio: $90.000 por noche.

Corsos en corredor sur y ruta 81.

Jujuy

95,2% de ocupación.

Gasto diario: $123.708.

Bajada de Diablos y Carnaval Grande.

Alta convocatoria en Quebrada de Humahuaca.

La Pampa

Fuerte agenda cultural y carnavales.

Eventos en 25 de Mayo, General Pico y Santa Rosa.

Perfil regional predominante.

La Rioja

Capital: más del 90% de ocupación.

Evento central: Fiesta Nacional de la Chaya.

Gasto promedio: $95.000 diarios.

Mendoza

75% de ocupación promedio.

Motor: enoturismo y agenda vendimial.

Alta demanda espontánea.

Eventos en San Rafael y Luján de Cuyo.

Misiones

Puerto Iguazú: cerca del 90%.

4.500 visitantes diarios en Parque Nacional Iguazú.

Eldorado: 81% promedio.

Carnaval Eldorado 2026 convocante.

Neuquén

70% promedio.

Picos en San Martín de los Andes y Villa La Angostura.

Eventos deportivos y fiestas populares.

Río Negro

Las Grutas: 95%.

Bariloche: 90%.

Alta ocupación en cordillera y costa.

Intenso tránsito por Ruta 237.

Salta

Más del 70% promedio.

Cafayate y Rosario de la Frontera con mayor ocupación.

Festival de la Humita y Chaya Rosarina.

San Juan

75% promedio.

Valle Fértil con ocupación plena.

Safari Tras las Sierras como evento destacado.

San Luis

Gasto promedio: $83.917 diarios.

Estadía: 3,5 días.

Destinos más elegidos: Villa de Merlo y Potrero de los Funes.

Santa Cruz

El Calafate: 97%.

Impacto por inicio del Turismo Carretera.

Fuerte movimiento hacia El Chaltén.

Santa Fe

Impacto económico: más de $24.500 millones.

50.000 turistas.

Ocupación promedio: 71%.

400.000 personas movilizadas en total.

200.000 asistentes en los principales carnavales.

Santiago del Estero

Impacto económico: $2.900 millones.

20.000 turistas.

Termas con 70% promedio.

Destinos emergentes con 100% de ocupación.

Tierra del Fuego

Ushuaia: 66%.

Gasto diario: $290.000.

Turismo de naturaleza y carnavales locales.

Tucumán