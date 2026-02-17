Unión busca una reacción inmediata en la Liga Nacional ante Atenas en Córdoba

Tras la dura caída ante Independiente de Oliva, Unión visitará, desde las 21.30, a Atenasa, con la misión de cambiar la imagen en la Liga Nacional

Después de la dura caída frente a Independiente de Oliva fuera de Santa Fe, Unión buscará este martes una rápida reacción en la Liga Nacional , desde las 21.30, cuando visite a Atenas , con el control arbitral de Fabricio Vito, Ariel Rosas y Andrés Barbarini.

El conjunto cordobés vuelve a presentarse ante su gente luego de una gira poco fructífera por Buenos Aires, donde encadenó derrotas ante San Lorenzo (76-67) y Ferro (93-79). A ese panorama se sumó una baja de peso: el capitán Lucas Arn fue intervenido quirúrgicamente por una fascitis plantar en el pie derecho y estará alejado de las canchas.

Unión busca la recuperació en Córdoba

Para el Tate será el último compromiso de su paso por Córdoba. En el inicio de la gira logró una valiosa victoria ante Instituto por 80 a 78, pero luego sufrió un duro traspié en Oliva, donde Independiente se impuso con autoridad (103-75). El reto ahora pasa por dar una respuesta inmediata frente a un rival de peso histórico.

El antecedente más cercano es favorable a Unión: a comienzos de 2026, en Santa Fe, se impuso con claridad por 99 a 76 al equipo conducido por José Luis Pisani. Aquella noche significó el estreno del serbio Marko Lubik, hoy ausente por lesión y aún sin reemplazo.

En paralelo, el plantel rojiblanco atraviesa un proceso de ajustes. Ignacio Alessio debió dejar la actividad por una lesión y también resignó la capitanía. Para reforzar la rotación, en los últimos encuentros se sumó el estadounidense Theodore Akwuba, quien comienza a adaptarse al funcionamiento del equipo.