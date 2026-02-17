Uno Santa Fe | Ovación | Colapinto

¿Qué días corre Colapinto en los últimos test de pretemporada en la F1?

La F1 afronta su última semana de ensayos, en donde las 11 escuderías trabajarán en Bahréin con la mira puesta en el GP de Australia. Colapinto sale a escena

17 de febrero 2026 · 15:53hs
¿Qué días corre Colapinto en los últimos test de pretemporada en la F1?

La Fórmula 1 afronta su última semana de ensayos antes del inicio de la temporada 2026 desde este miércoles, en donde las 11 escuderías trabajarán en el Circuito Internacional de Bahréin con la mira puesta en el Gran Premio de Australia, programado para el 8 de marzo. Entre los protagonistas estará el argentino Franco Colapinto, quien sumará kilómetros clave con Alpine.

Vuelve a correr Colapinto en Bahréin

La actividad en Bahréin se desarrollará durante tres jornadas: miércoles 18, jueves 19 y viernes 20 de febrero. Cada día contará con dos sesiones de cuatro horas, separadas por un receso de una hora. En horario de Argentina, la tanda matutina será de 4 a 8, mientras que la sesión vespertina irá de 9 a 13.

Estos test representan la segunda y última oportunidad oficial de pruebas antes del comienzo del campeonato. Los equipos aprovecharán para ajustar detalles en los nuevos monoplazas y trabajar en las unidades de potencia, en una temporada que genera expectativas por los cambios técnicos implementados.

image

En el caso de Alpine F1 Team, ya se confirmó el cronograma de sus pilotos. El francés Pierre Gasly abrirá la actividad el miércoles por la mañana, mientras que Franco Colapinto tomará el volante en la sesión de la tarde. El argentino completará el jueves íntegramente a bordo del A526, y el viernes será nuevamente el turno del francés.

Colapinto Bahréin Fórmula 1
Noticias relacionadas
Alexis Mac Allister es pretendido por Manchester United.

Mac Allister es buscado por un club inglés y generaría gran impacto en la Premier League

Leandro Paredes se pierde el partido que Boca jugará ante Racing.

Boca pierde a su capitán: Paredes sufrió un esguince en el tobillo derecho

Villa Dora es el único representante de la Asociación Santafesina en la LAF.

Se jugó la quinta fecha de la Liga Argentina Femenina

El Nuevo Car Show participó de la segunda fiesta del automovilismo en Coronda.

El Nuevo Car Show estuvo presente en la fiesta del automovilismo corondino

Lo último

Paro contra la reforma laboral: a la espera del debate en Diputados, la CGT Santa Fe anticipa una medida de alto impacto

Paro contra la reforma laboral: a la espera del debate en Diputados, la CGT Santa Fe anticipa una medida de alto impacto

¿Qué días corre Colapinto en los últimos test de pretemporada en la F1?

¿Qué días corre Colapinto en los últimos test de pretemporada en la F1?

Números contundentes: una muralla defensiva que ilusiona en Colón

Números contundentes: una muralla defensiva que ilusiona en Colón

Último Momento
Paro contra la reforma laboral: a la espera del debate en Diputados, la CGT Santa Fe anticipa una medida de alto impacto

Paro contra la reforma laboral: a la espera del debate en Diputados, la CGT Santa Fe anticipa una medida de alto impacto

¿Qué días corre Colapinto en los últimos test de pretemporada en la F1?

¿Qué días corre Colapinto en los últimos test de pretemporada en la F1?

Números contundentes: una muralla defensiva que ilusiona en Colón

Números contundentes: una muralla defensiva que ilusiona en Colón

La llamativa racha que Julián Marcioni extendió en Colón con su debut goleador

La llamativa racha que Julián Marcioni extendió en Colón con su debut goleador

Tensión en Colón: el plantel de la Liga Argentina no trabajará hasta cobrar la deuda salarial

Tensión en Colón: el plantel de la Liga Argentina no trabajará hasta cobrar la deuda salarial

Ovación
La dirigencia de Colón salió a responderle a José Neris

La dirigencia de Colón salió a responderle a José Neris

Tensión en Colón: el plantel de la Liga Argentina no trabajará hasta cobrar la deuda salarial

Tensión en Colón: el plantel de la Liga Argentina no trabajará hasta cobrar la deuda salarial

Todo listo para el comienzo de la Liga Nacional Femenina en Mendoza

Todo listo para el comienzo de la Liga Nacional Femenina en Mendoza

Willie Pep fue escenario de un festival amateur en barrio Roma

Willie Pep fue escenario de un festival amateur en barrio Roma

Unión busca una reacción inmediata en la Liga Nacional ante Atenas en Córdoba

Unión busca una reacción inmediata en la Liga Nacional ante Atenas en Córdoba

Policiales
Apuntaron con un arma a la Policía, huyeron en moto y fueron atrapados con plantas de marihuana: el menor tiene 15 años

Apuntaron con un arma a la Policía, huyeron en moto y fueron atrapados con plantas de marihuana: el menor tiene 15 años

En un control realizado por Gendarmería en la ruta nacional 34 secuestro aves y tortugas traídas desde el norte para vender en Buenos Aires

En un control realizado por Gendarmería en la ruta nacional 34 secuestro aves y tortugas traídas desde el norte para vender en Buenos Aires

Cayeron presos la autora del robo en la parroquia Nuestra Señora de Pompeya y el hombre que se convirtió en el encubridor

Cayeron presos la autora del robo en la parroquia Nuestra Señora de Pompeya y el hombre que se convirtió en el encubridor

Escenario
Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum Todo por un beso

Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum "Todo por un beso"

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

"Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios" llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

Cardellino, una de las voces más interesantes del pop alternativo actual, regresa a Tribus

Cardellino, una de las voces más interesantes del pop alternativo actual, regresa a Tribus