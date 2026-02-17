La tajante respuesta de Úbeda en medio de la crisis: "De Boca no me voy"

Boca atraviesa un momento de tensión en el arranque del Apertura y Claudio Úbeda habría sido contundente ante las versiones sobre su salida

Boca atraviesa un momento de tensión en el arranque del Apertura y Claudio Úbeda habría sido contundente ante las versiones sobre su salida: “Yo no me voy de Boca”. El empate frente a Platense en La Bombonera profundizó las dudas y dejó al DT en el centro de las críticas, con el duelo ante Racing como partido clave.

El equipo igualó el pasado domingo por la quinta fecha y se retiró bajo silbidos. La irregularidad marca el inicio de 2026 y el crédito del cuerpo técnico comenzó a reducirse.

Úbeda, firme en Boca

Úbeda, ratificado en diciembre de 2025 y con contrato hasta mediados de 2026, sabe que una salida anticipada no sería descabellada si no mejora el rendimiento. Según contó Diego Díaz en Picado TV, el periodista le consultó al DT sobre la información que indicaba que el cruce del viernes sería determinante.

La respuesta fue clara: “Ya sabés cómo es esto, en conferencia de prensa dije que tenemos que ganarle a Racing y nada más. Esta es nuestra obligación”. Luego fue más tajante: “Seguro, yo de Boca no me voy”.

Úbeda asumió tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, de quien era ayudante de campo. Desde entonces dirigió 12 partidos, con 8 victorias y 4 derrotas. Sin embargo, el presente preocupa.

Tato Aguilera, periodista de TyC Sports, advirtió que “el futuro de Úbeda depende mucho del partido ante Racing” y remarcó que “si pierde mal, no puedo decir que tenga mucho más crédito”.

En medio de las especulaciones apareció el nombre de Antonio Mohamed como posible reemplazante, aunque el actual entrenador de Toluca descartó esa opción: “Estoy muy contento en Toluca, tengo contrato hasta 2027. No dejaría Toluca para ir a otro equipo”.