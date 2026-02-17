Uno Santa Fe | Ovación | Boca

La tajante respuesta de Úbeda en medio de la crisis: "De Boca no me voy"

Boca atraviesa un momento de tensión en el arranque del Apertura y Claudio Úbeda habría sido contundente ante las versiones sobre su salida

17 de febrero 2026 · 18:19hs
La tajante respuesta de Úbeda en medio de la crisis: De Boca no me voy

Boca atraviesa un momento de tensión en el arranque del Apertura y Claudio Úbeda habría sido contundente ante las versiones sobre su salida: “Yo no me voy de Boca”. El empate frente a Platense en La Bombonera profundizó las dudas y dejó al DT en el centro de las críticas, con el duelo ante Racing como partido clave.

El equipo igualó el pasado domingo por la quinta fecha y se retiró bajo silbidos. La irregularidad marca el inicio de 2026 y el crédito del cuerpo técnico comenzó a reducirse.

Úbeda, firme en Boca

Úbeda, ratificado en diciembre de 2025 y con contrato hasta mediados de 2026, sabe que una salida anticipada no sería descabellada si no mejora el rendimiento. Según contó Diego Díaz en Picado TV, el periodista le consultó al DT sobre la información que indicaba que el cruce del viernes sería determinante.

La respuesta fue clara: “Ya sabés cómo es esto, en conferencia de prensa dije que tenemos que ganarle a Racing y nada más. Esta es nuestra obligación”. Luego fue más tajante: “Seguro, yo de Boca no me voy”.

Úbeda asumió tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, de quien era ayudante de campo. Desde entonces dirigió 12 partidos, con 8 victorias y 4 derrotas. Sin embargo, el presente preocupa.

Tato Aguilera, periodista de TyC Sports, advirtió que “el futuro de Úbeda depende mucho del partido ante Racing” y remarcó que “si pierde mal, no puedo decir que tenga mucho más crédito”.

En medio de las especulaciones apareció el nombre de Antonio Mohamed como posible reemplazante, aunque el actual entrenador de Toluca descartó esa opción: “Estoy muy contento en Toluca, tengo contrato hasta 2027. No dejaría Toluca para ir a otro equipo”.

Boca Claudio Úbeda Apertura
Noticias relacionadas
Athletico Paranaense volvió a la carga por Cetré y Boca se muestra atento.

En medio del impasse con Boca, Athletico Paranaense volvió a la carga por Cetré

el dato de independiente que lo diferencia del resto de los grandes del futbol argentino

El dato de Independiente que lo diferencia del resto de los grandes del fútbol argentino

El detalle pormenorizado de cómo Unión tuvo interacción de redes sociales en el Torneo Apertura.

La Fecha cinco propone: duelo de estilos y presión en el Torneo Apertura

denunciaron a juan roman riquelme por fraude

Denunciaron a Juan Román Riquelme por fraude

Lo último

Aldosivi derrotó a San Miguel y sigue en carrera en la Copa Argentina

Aldosivi derrotó a San Miguel y sigue en carrera en la Copa Argentina

Día clave en las paritarias: el Gobierno presenta su propuesta salarial y retoma la negociación con docentes y estatales

Día clave en las paritarias: el Gobierno presenta su propuesta salarial y retoma la negociación con docentes y estatales

Capibaras XV afina detalles para el debut en el Súper Rugby Américas

Capibaras XV afina detalles para el debut en el Súper Rugby Américas

Último Momento
Aldosivi derrotó a San Miguel y sigue en carrera en la Copa Argentina

Aldosivi derrotó a San Miguel y sigue en carrera en la Copa Argentina

Día clave en las paritarias: el Gobierno presenta su propuesta salarial y retoma la negociación con docentes y estatales

Día clave en las paritarias: el Gobierno presenta su propuesta salarial y retoma la negociación con docentes y estatales

Capibaras XV afina detalles para el debut en el Súper Rugby Américas

Capibaras XV afina detalles para el debut en el Súper Rugby Américas

Andrés Dentesano asumió como nuevo presidente de la ASB

Andrés Dentesano asumió como nuevo presidente de la ASB

Antes de recibir a Colón, Central Norte presentó un último refuerzo

Antes de recibir a Colón, Central Norte presentó un último refuerzo

Ovación
La dirigencia de Colón salió a responderle a José Neris

La dirigencia de Colón salió a responderle a José Neris

El golazo del pibe de la reserva de Unión del que habla el país

El golazo del pibe de la reserva de Unión del que habla el país

Capibaras XV afina detalles para el debut en el Súper Rugby Américas

Capibaras XV afina detalles para el debut en el Súper Rugby Américas

Capibaras XV comienza a contar los días para el debut

Capibaras XV comienza a contar los días para el debut

Aldosivi derrotó a San Miguel y sigue en carrera en la Copa Argentina

Aldosivi derrotó a San Miguel y sigue en carrera en la Copa Argentina

Policiales
Apuntaron con un arma a la Policía, huyeron en moto y fueron atrapados con plantas de marihuana: el menor tiene 15 años

Apuntaron con un arma a la Policía, huyeron en moto y fueron atrapados con plantas de marihuana: el menor tiene 15 años

En un control realizado por Gendarmería en la ruta nacional 34 secuestro aves y tortugas traídas desde el norte para vender en Buenos Aires

En un control realizado por Gendarmería en la ruta nacional 34 secuestro aves y tortugas traídas desde el norte para vender en Buenos Aires

Cayeron presos la autora del robo en la parroquia Nuestra Señora de Pompeya y el hombre que se convirtió en el encubridor

Cayeron presos la autora del robo en la parroquia Nuestra Señora de Pompeya y el hombre que se convirtió en el encubridor

Escenario
Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum Todo por un beso

Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum "Todo por un beso"

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

"Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios" llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

Cardellino, una de las voces más interesantes del pop alternativo actual, regresa a Tribus

Cardellino, una de las voces más interesantes del pop alternativo actual, regresa a Tribus