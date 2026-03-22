Se jugó parcialmente el segundo capítulo del Torneo Dos Orillas

El Quillá y La Salle Jobson mandan en el Torneo Dos Orillas femenino tras ganarle a Universitario y Paraná Rowing. Por las inclemencias del tiempo no jugaron Banco con Alma Juniors de Esperanza

Por la 2° fecha del Torneo Dos Orillas, Náutico El Quillá superó con absoluta claridad a Universitario por 5 a 0

En una jornada absolutamente inestable en donde debieron suspenderse las actividades por las inclemencias climáticas, se desarrolló parcialmente la segunda fecha del Torneo Dos Orillas femenino que organizan en conjunto la Asociación Santafesina y la Federación Entrerriana de Hockey.

Se registraron los triunfos de El Quillá y CRAI sobre Uni y CAE Blanco por amplio margen, La Salle Jobson festejó ante Paracao y Santa Fe Rugby cayó ante Talleres en la vecina capital provincial. El cruce entre Banco Provincial y Alma Juniors no se disputó y será reprogramado..

Saldo positivo para los equipos santafesinos en el Dos Orillas

El segundo capítulo del certamen interasociaciones registró dos goleadas. Una se produjo en el estadio Sergio Antoniazzi, ubicado en el lago del parque del Sur, en el cual Náutico El Quillá fue categoríco ante Universitario al superarlo por 5 a 0. Con una clara superioridad en varios aspectos del juego, y mucha efectividad las Tiburonas cosecharon la segunda victoria en el certamen. Los goles para la escuadra anfitriona fueron marcados por Martina Borgo, Lola Busilaccio, dos de Jazmín Neville y uno de Florencia Juri, estos últimos tres de corner corto.

A la vera de la autopista, CRAI se pudo recomponer de lo que fue la derrota sufrida en el debut frente a El Quillá por 2 a 1, y ahora consiguió vencer a Estudiantes de Paraná Blanco por un expresivo 5 a 0. Los goles para las Gitanas que tienen como entrenador a Iván Díaz los cosecharon Clara Dodorico, hubo tres conquistas de Paula Questa y uno de Rafaela Zanetta, todos de corner corto.

En la sección la Tortuguita, La Salle Jobson acumuló la segunda victoria en el torneo al imponerse al duro Paraná Rowing Club por 2 a 1. Para el conjunto colegial conducido por Eduardo Neme los dos goles los convirtió Mura Bramante desde el fijo, mientras que para las entrerrianas que tiene como head coach a Carlos Obgregón descontó Naya Abichain desde el corner corto.

En la sección El Plumazo ubicada en el ingreso a la ciudad de Paraná, Estudiantes de Paraná empató 2 a 2 frente a Paracao. Para el elenco albinegro conducido por Enzo Preli los goles llegaron por intermedio de Sofía Fouces de corto y Celeste Romero, mientras que para la escuadra dirigida por Juan Pablo Martínez lo hicieron Agostina Ocampo y Melody Ruiz Díaz de corner corto.

image En el estadio Sergio Antoniazzi, las chicas de Universitario de Santa Fe cayeron ante las Tiburonas.

En su escenario ubicado en Hipólito Irigoyen y Villaguay de la capital entrerriana, Santa Fe Rugby Club cayó derrotado por Talleres de Paraná por 1 a 0. El único gol para el conjunto dirigido por Emiliano Miño lo concretó María Luz Rodríguez. Resultó la primera caída de las chicas de Sauce Viejo, ya que en la fecha inicial habían derrotado a Universitario por 6 a 1 en Las Delicias.

Las posiciones quedaron del siguiente modo: Náutico El Quillá y La Salle Jobson 6; Banco Provincial, CRAI, Santa Fe Rugby, Paraná Rowing y Talleres 3; Estuddiantes de Paraná 2; Estudiantes Blanco y Paracao 1; Alma Juniors de Esperanza y Universitario de Santa Fe 0.

En la próxima fecha a disputarse el sábado 28 de marzo se medirán: CRAI con Universitario de Santa Fe, El Quillá con Estudiantes de Paraná, Banco Provincial con Estudiantes Blanco, Talleres con Alma Juniors de Esperanza, Paraná Rowing Club con Paracao y Santa Fe Rugby con La Salle Jobson.

Síntesis

El Quillá 5- Universitario 0

El Quillá: Olivia Santoro, Jazmín Neville, Lola Busilacchio, Agustina Fernández, Florencia Juri (capitán), Lucía Celeri, Valentina Colman, Ximena Mendoza, Julia Ponzo, Virginia Suárez y Martina Borgo. DT: Andrés Messina. Luego ingresaron: Malena Bertone, Francisca Rivadeneira, Giuliana Lucca, Fiorella Primón, Delfina Cuscueta, Martina Romanatti y Morena Perino.

Universitario: Stefanía Jovellano, Agustina Morell, Camila Alonso, Ana Milo, Cielo Gallo (capitán), Delfina Costamagna, Florencia Tolosa, Loreley Pérez, Milena Monso, Rocío Tolosa, Yuqueri Rebechi. DT: Santiago Blanco. Luego ingresaron: Zoe Cárdenas, Sofía Piccone, Romina Neder, Martina Juárez, Morena Olivera, Inés Gelfuso.

Goles: 1´ Martina Borgo (Q), 18´ Florencia Juri (Q), 31 y 33´ Jazmín Neville (Q), 56´ Lola Busilaccio (Q).

Tarjetas verdes: Valentina Colmna y Ximena Mendoza (Q); Agustina Morell (U).

Tarjeta amarilla: Delfina Castagnino (U)

Cancha: Estadio Sergio Antoniazzi (CNQ)

Árbitros: Fabricio Aragón y Santiago Toretta (ASH)