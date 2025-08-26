Diagramaron un operativo especial de seguridad por la final de Liga Santafesina entre Sanjustino y Colón de San Justo

El director provincial de Seguridad en Eventos Masivos, Fernando Peverengo, brindó detalles del operativo de seguridad dispuesto por el Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe por el clásico entre Sanjustino y Colón de San Justo que jugarán este miércoles 27 de agosto a partir de las 20 final del Torneo Apertura de Primera A Marcos Méndez.

Peverengo informó que serán 80 efectivos policiales los que tendrá a su cargo la seguridad del clásico entre los elencos de la ciudad de San Justo. El mismo se pondrá en marcha a las 20, en el estadio Coloso del Oeste, del Club Sanjustino. La apertura del estadio y comienzo del dispositivo será a las 19 horas. El ingreso de los simpatizantes de Sanjustino se realizará por calle 9 de Julio, y los de Colón por Independencia.

La final de la Liga Santafesina en San Justo.

"Tenemos que dejar en claro, como siempre lo decimos, que es un evento privado, más allá de que sea popular, no deja de ser un evento privado. Dicho esto nosotros teníamos una mirada de cómo debía jugarse esta final de Liga Santafesina, teniendo en cuenta que los dos equipos son de la ciudad de San Justo. Por el estado de la ruta, la noche, para nosotros era una situación claramente evitable" comenzó señalando Fernando Peverengo.

En el hall de ingreso al Ministerio de Seguridad el funcionario acotó que "había puntos de desencuentros, y se determinó por sorteo que sea en San Justo, luego del mismo modo la cancha, y previo acuerdo porque la cancha de Sanjustino tiene menos capacidad para el visitante, cerramos en el número de 600 personas en caso de que sea Sanjustino, y se iba a respetar en caso de que hubiese salido sorteado en Colón de San Justo".

"Se terminó resolviendo que el partido se juega en Sanjustino, con esa cantidad de personas, y que las puertas se van a abrir con una hora de antelación. Estamos encima de ese partido, porque queremos cuidar a todos, independientemente que sea la Liga Santafesina la responsable. Sabemos perfectamente como se está viviendo en estas horas en la ciudad de San Justo, y por eso, nuestro aporte, es trabajar como siempre lo hacemos" agregó Peverengo.

El funcionario de la cartera seguridad provincial indicó que "con el aporte de nuestra policía, pensamos en el partido, pero también en el vecino, para que no sea un suplicio para las personas no lo tengan que padecer. Obviamente es un partido de fútbol, y el día de mañana se esté hablando de lo que fue la final de la Liga Santafesina en la ciudad de San Justo y no de otro asunto".

"Vamos a trabajar el operativo con aproximadamente 80 efectivos, que es el servicio que nosotros entendemos que es el necesario. Tiene que ver con un todo. No es que solamente el procedimiento en cancha, sino que los distintos puntos a reforzar en la ciudad, que tiene que ver con los traslados, como se va a mover la gente" resaltó el director provincial de Seguridad en Eventos Masivos.

Peverengo fue claro al señalar que "buscamos que no se resienta la seguridad por un partido de fútbol. Todo lo contrario. Se refuerza aún más algunas zonas de la ciudad, además de desplegar más policías por un evento deportivo y masivo como va a ser el del miércoles en la ciudad de San Justo". "El fútbol lo consideramos de alto riesgo, independientemente que juegues con público local y visitante" dejó en claro el funcionario provincial.