Uno Santa Fe | Ovación | seguridad

Diagramaron un operativo especial de seguridad por la final de Liga Santafesina entre Sanjustino y Colón de San Justo

El Ministerio de Justicia y Seguridad dispondrá este miércoles 27 para la final del Apertura de Liga Santafesina en San Justo de 80 efectivos policiales.

Ovación

Por Ovación

26 de agosto 2025 · 09:42hs
El director provincial de Seguridad en Eventos Masivos

El director provincial de Seguridad en Eventos Masivos, Fernando Peverengo, informó que habrá 80 efectivos en el clásico de San Justo.

 

El director provincial de Seguridad en Eventos Masivos, Fernando Peverengo, brindó detalles del operativo de seguridad dispuesto por el Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe por el clásico entre Sanjustino y Colón de San Justo que jugarán este miércoles 27 de agosto a partir de las 20 final del Torneo Apertura de Primera A Marcos Méndez.

Peverengo informó que serán 80 efectivos policiales los que tendrá a su cargo la seguridad del clásico entre los elencos de la ciudad de San Justo. El mismo se pondrá en marcha a las 20, en el estadio Coloso del Oeste, del Club Sanjustino. La apertura del estadio y comienzo del dispositivo será a las 19 horas. El ingreso de los simpatizantes de Sanjustino se realizará por calle 9 de Julio, y los de Colón por Independencia.

La final de la Liga Santafesina en San Justo.

"Tenemos que dejar en claro, como siempre lo decimos, que es un evento privado, más allá de que sea popular, no deja de ser un evento privado. Dicho esto nosotros teníamos una mirada de cómo debía jugarse esta final de Liga Santafesina, teniendo en cuenta que los dos equipos son de la ciudad de San Justo. Por el estado de la ruta, la noche, para nosotros era una situación claramente evitable" comenzó señalando Fernando Peverengo.

En el hall de ingreso al Ministerio de Seguridad el funcionario acotó que "había puntos de desencuentros, y se determinó por sorteo que sea en San Justo, luego del mismo modo la cancha, y previo acuerdo porque la cancha de Sanjustino tiene menos capacidad para el visitante, cerramos en el número de 600 personas en caso de que sea Sanjustino, y se iba a respetar en caso de que hubiese salido sorteado en Colón de San Justo".

"Se terminó resolviendo que el partido se juega en Sanjustino, con esa cantidad de personas, y que las puertas se van a abrir con una hora de antelación. Estamos encima de ese partido, porque queremos cuidar a todos, independientemente que sea la Liga Santafesina la responsable. Sabemos perfectamente como se está viviendo en estas horas en la ciudad de San Justo, y por eso, nuestro aporte, es trabajar como siempre lo hacemos" agregó Peverengo.

El funcionario de la cartera seguridad provincial indicó que "con el aporte de nuestra policía, pensamos en el partido, pero también en el vecino, para que no sea un suplicio para las personas no lo tengan que padecer. Obviamente es un partido de fútbol, y el día de mañana se esté hablando de lo que fue la final de la Liga Santafesina en la ciudad de San Justo y no de otro asunto".

"Vamos a trabajar el operativo con aproximadamente 80 efectivos, que es el servicio que nosotros entendemos que es el necesario. Tiene que ver con un todo. No es que solamente el procedimiento en cancha, sino que los distintos puntos a reforzar en la ciudad, que tiene que ver con los traslados, como se va a mover la gente" resaltó el director provincial de Seguridad en Eventos Masivos.

Peverengo fue claro al señalar que "buscamos que no se resienta la seguridad por un partido de fútbol. Todo lo contrario. Se refuerza aún más algunas zonas de la ciudad, además de desplegar más policías por un evento deportivo y masivo como va a ser el del miércoles en la ciudad de San Justo". "El fútbol lo consideramos de alto riesgo, independientemente que juegues con público local y visitante" dejó en claro el funcionario provincial.

seguridad Liga Santafesina Sanjustino
Noticias relacionadas
los resultados de colapinto en formula 1 en lo que va de 2025

Los resultados de Colapinto en Fórmula 1 en lo que va de 2025

En la Casa de la Cultura de San Justo se brindaron detalles de la gran final del Apertura liguista.

El Clásico de San Justo acapara la atención de la final liguista

crisis en alpine: se fue el director de aerodinamica en la previa al regreso de colapinto

Crisis en Alpine: se fue el director de aerodinámica en la previa al regreso de Colapinto

el proximo desafio de colapinto en la formula 1: asi es una vuelta en el gp de paises bajos

El próximo desafío de Colapinto en la Fórmula 1: así es una vuelta en el GP de Países Bajos

Lo último

Cómo le fue a Unión en los octavos de final de la Copa Argentina

Cómo le fue a Unión en los octavos de final de la Copa Argentina

Los resultados de Colapinto en Fórmula 1 en lo que va de 2025

Los resultados de Colapinto en Fórmula 1 en lo que va de 2025

Uno de los grandes problemas que tuvo y que tiene Colón está en el arco

Uno de los grandes problemas que tuvo y que tiene Colón está en el arco

Último Momento
Cómo le fue a Unión en los octavos de final de la Copa Argentina

Cómo le fue a Unión en los octavos de final de la Copa Argentina

Los resultados de Colapinto en Fórmula 1 en lo que va de 2025

Los resultados de Colapinto en Fórmula 1 en lo que va de 2025

Uno de los grandes problemas que tuvo y que tiene Colón está en el arco

Uno de los grandes problemas que tuvo y que tiene Colón está en el arco

Santa Fe no queda al margen del escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad: Los verdaderos estafadores estaban del otro lado

Santa Fe no queda al margen del escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad: "Los verdaderos estafadores estaban del otro lado"

El Clásico de San Justo acapara la atención de la final liguista

El Clásico de San Justo acapara la atención de la final liguista

Ovación
El Clásico de San Justo acapara la atención de la final liguista

El Clásico de San Justo acapara la atención de la final liguista

Unión, afectado por varios cuadros gripales en la previa del duelo ante River

Unión, afectado por varios cuadros gripales en la previa del duelo ante River

Unión dejó en el camino a Atlético de Rafaela y se metió en semifinales

Unión dejó en el camino a Atlético de Rafaela y se metió en semifinales

Diagramaron un operativo especial de seguridad por la final de Liga Santafesina entre Sanjustino y Colón de San Justo

Diagramaron un operativo especial de seguridad por la final de Liga Santafesina entre Sanjustino y Colón de San Justo

Colón ya piensa en Defensores de Belgrano y ajusta detalles físicos y tácticos

Colón ya piensa en Defensores de Belgrano y ajusta detalles físicos y tácticos

Policiales
Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después porque no le pareció importante

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después "porque no le pareció importante"

Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Escenario
Bravos Muchachitos! llega por primera vez a HUB con un show electroacústico

Bravos Muchachitos! llega por primera vez a HUB con un show electroacústico

La Casa Invita: Camilú llega a Santa Fe presentando Amor de mi herida, su tercer disco

La Casa Invita: Camilú llega a Santa Fe presentando "Amor de mi herida", su tercer disco

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná