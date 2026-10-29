El Gobierno confirmó que pagará en noviembre el bono de hasta $70.000 a jubilados y pensionados que liquidará Ansés. La decisión fue oficializada este jueves mediante el Decreto 1296, publicado en el Boletín Oficial. El plus también se otorgará a titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (Puam), pensiones no contributivas y madres de siete hijos o más.
El Gobierno confirmó que pagará en noviembre un bono de hasta $70.000 para jubilados y pensionados
También recibirán bono los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (Puam); pensiones no contributivas y madres de siete hijos o más
El valor del bono está congelado desde marzo de 2024
La Ansés pagará el extra junto con los haberes de noviembre. Esos haberes tendrán un ajuste de 1,9% por la actualización por inflación de las prestaciones previsionales.
En el undécimo mes, la jubilación mínima llegará a $444.158,46. Con el bono de $70.000, el monto asciende a $514.158,46.
En tanto, la Pensión Universal de Adultos Mayores (Puam) quedará en $355.326,77; y las Pensiones no Contributivas (PNC): $310.819,42; mientras la Prestación Básica Universal (PBU) llegará a $203.182,22.
El decreto, firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, remarcó que el adicional “no será susceptible de descuentos ni computable para ningún otro concepto”.
También que la suma se otorga para “mantener el poder adquisitivo de las prestaciones previsionales de los adultos mayores, evitando así que continúen perdiendo su capacidad de compra”.
Aumento y bono Ansés: cómo quedarán los haberes de los jubilados en noviembre
Junto con el aumento del 1,9% y el bono de $70.000, los titulares de jubilaciones y pensiones ANSES cobrarán los siguientes montos:
- Jubilaciones y pensiones mínimas percibirán por el haber y el bono de $70.000: $514.158,46.
- Titulares de pensiones no contributivas (PNC) cobrarían por el haber y el bono de $70.000: $380.819,42.
- Titulares de la Prestación Universal de Adultos Mayores (PUAM) recibirían por el haber y el bono: $425.326,77.
Cronograma Ansés: qué días cobran con aumento en noviembre de 2026
- Jubilados y pensionados que no superen el haber mínimo: del 11 al 20 de noviembre, según la terminación del DNI.
- Jubilados y pensionados que superen el haber mínimo: del 24 al 30 de noviembre, según la finalización del DNI.
- Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC): del 11 al 13 de noviembre, según la terminación del DNI.
- Titulares de la AUH, AUE y Asignación familiar por hijo: del 11 al 25 de noviembre, según la terminación del DNI.