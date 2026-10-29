También recibirán bono los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (Puam); pensiones no contributivas y madres de siete hijos o más

El Gobierno confirmó que pagará en noviembre un bono de hasta $70.000 para jubilados y pensionados

El Gobierno confirmó que pagará en noviembre el bono de hasta $70.000 a jubilados y pensionados que liquidará Ansés . La decisión fue oficializada este jueves mediante el Decreto 1296, publicado en el Boletín Oficial. El plus también se otorgará a titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (Puam), pensiones no contributivas y madres de siete hijos o más.

La Ansés pagará el extra junto con los haberes de noviembre. Esos haberes tendrán un ajuste de 1,9% por la actualización por inflación de las prestaciones previsionales.

En el undécimo mes, la jubilación mínima llegará a $444.158,46. Con el bono de $70.000, el monto asciende a $514.158,46.

En tanto, la Pensión Universal de Adultos Mayores (Puam) quedará en $355.326,77; y las Pensiones no Contributivas (PNC): $310.819,42; mientras la Prestación Básica Universal (PBU) llegará a $203.182,22.

El decreto, firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, remarcó que el adicional “no será susceptible de descuentos ni computable para ningún otro concepto”.

También que la suma se otorga para “mantener el poder adquisitivo de las prestaciones previsionales de los adultos mayores, evitando así que continúen perdiendo su capacidad de compra”.

SANTA FE | Multas de tránsito en Santa Fe: desde cuándo se podrá acceder a descuentos de hasta el 50%https://t.co/yCXw6kOidm — UNO Santa Fe (@unosantafe) October 29, 2026

Aumento y bono Ansés: cómo quedarán los haberes de los jubilados en noviembre

Junto con el aumento del 1,9% y el bono de $70.000, los titulares de jubilaciones y pensiones ANSES cobrarán los siguientes montos:

Jubilaciones y pensiones mínimas percibirán por el haber y el bono de $70.000: $514.158,46.

Titulares de pensiones no contributivas (PNC) cobrarían por el haber y el bono de $70.000: $380.819,42.

Titulares de la Prestación Universal de Adultos Mayores (PUAM) recibirían por el haber y el bono: $425.326,77.

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