Luego de que se confirmó el hallazgo del cuerpo de la docente, familiares, vecinos y amigos realizaron una marcha

El dolor de los hijos de la docente Nancy Godoy en la marcha: "Que paguen los que tengan que pagar"

Los hijos de Nancy Godoy, la docente que fue hallada muerta en la provincia de Corrientes tras días de búsqueda, dijeron presente en la marcha para pedir justicia por el hecho y en medio del dolor reclamaron "que paguen los que tengan que pagar".

Este miércoles por la noche, familiares, amigos, colegas y vecinos de Esquina se congregaron frente al juzgado de la ciudad de Esquina para reclamar justicia por el presunto femicidio de Godoy, caso por el que ya hay cinco detenidos e imputados.

El primero de los familiares en hablar fue Adán, uno de los hijos de la docente: “Hace más de 20 días nos arrebataron al amor de nuestras vidas: a mí, a mis hermanos y a su marido. Hoy nos falta nuestra madre, falta una docente, una compañera, una colega, una vecina, una amiga. ¿Se dan cuenta de en qué se ha convertido nuestra ciudad? El poder acá manda más que cualquiera”.

Los hijos de la docente asesinada se manifestaron con dolor y bronca

“No tenemos más fuerzas. Estos animales que le hicieron esto a mi madre no tienen perdón”, expresó.

Luego, quien habló fue Sebastián, otro de los hijos de la víctima, quien se mostró furioso por la actuación de las autoridades en el caso: “Desde el primer día fuimos destratados por el Poder Judicial de acá. Fue una vergüenza la manera en que se comportaron, por la poca información que nos dieron. Esas personas no merecen tener esos cargos, no tienen corazón, no son personas. Lo mismo, estos que están detenidos son animales”.

Al enojo se sumó el tercer hijo, José, quien comentó que se enteraron del hallazgo del cuerpo de su mamá por las redes sociales y los medios de comunicación.

“Los que le hicieron mal a mi mamá van a tener que pagar, merecen cadena perpetua, merecen lo peor, no son personas. Solo pido justicia y que paguen los que tengan que pagar. Y que caigan los que tengan que caer”, concluyó.