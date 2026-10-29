Unión: Madelón realizaría un cambio táctico y además aguarda por Rocha

El entrenador rojiblanco Leonardo Madelón le devolvería la titularidad a Juan de Dios Pintado, mientras que espera por la evolución del zaguero charrúa

El DT de Unión Leonardo Madelón espera por Rocha para confirmar el equipo.

El domingo a las 18.30, Unión visitará a Newell's, obligado a ganar para seguir teniendo chances de ingresar a los playoffs. Y para este cotejo, Leonardo Madelón realizaría una variante táctica y una posible por lesión.

La primera de ellas es lógica y tiene que ver con el muy buen rendimiento que tuvo Juan de Dios Pintado en el partido ante Estudiantes. El lateral derecho ingresó para jugar el segundo tiempo y fue clave en la recuperación del equipo.

Se mostró criterioso y decidido a la hora de pasar al ataque, asistiendo a Cristian Tarragona en el primer gol. Por ello, el defensor charrúa recuperaría su lugar en la formación titular, suplantando a Tobías Rubio.

Por su parte, no habría que descartar una segunda modificación en el bloque defensivo, ya que el zaguero uruguayo Matías Rocha, padece una tendinitis y si bien se lo va a esperar, es duda para el encuentro del domingo.

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Por ese motivo, en caso de que no se llegara a recuperar, el entrenador rojiblanco se inclinaría por Ignacio Isla, quien reemplazó a Rocha en el segundo tiempo del partido con Estudiantes.

El resto del equipo sería el mismo, ya que si bien Mauro Luna Diale entró muy bien ante el Pincha, continuaría en el banco de relevos e Ignacio Peresutti se mantendría como titular.

Así las cosas la probable formación sería con: Matías Mansilla; Juan de Dios Pintado, Matías Rocha o Ignacio Isla, Juan Pablo Ludueña, Lucas Ayala, Julián Palacios, Ignacio Peresutti, Joaquín Mosqueira, Brahian Cuello, Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia.