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Histórico Paraguay: eliminó a Alemania por penales y está en octavos de final

La Albirroja igualó 1-1 con los teutones en los 120 minutos y se impuso por 4-3 por penales. En octavos espera por el ganador de Francia ante Suecia

29 de junio 2026 · 21:34hs
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Paraguay venció en los penales a Alemania y se metió en octavos de final.

Paraguay venció en los penales a Alemania y se metió en octavos de final.

La Selección de Paraguay protagonizó una de las grandes sorpresas en el Mundial 2026 y eliminó por penales a Alemania, tras igualar 1-1 en los 120 minutos, para meterse en los octavos de final.

La histórica clasificación de Paraguay

El gol de Paraguay lo hizo el mediocampista ofensivo Julio Enciso a los 42 minutos del primer tiempo, mientras que el delantero Kai Havertz había igualado a los 10 del complemento del encuentro que se llevó a cabo en el Gillette Stadium de Boston. El gran héroe para los dirigidos por el argentino Gustavo Alfaro fue el arquero Orlando Gill, quien tapó dos penales.

Paraguay demostró desde el inicio del encuentro que estaba decidido a dar la sorpresa y esto quedó reflejado al minuto de juego, cuando el defensor Junior Alonso tuvo una clarísima al recibir en el borde del área chica tras un tiro de esquina, aunque el arquero Manuel Neuer reaccionó rápido para taparle el remate.

El resto del primero tiempo se puede resumir en un control absoluto por parte de los alemanes, quienes tenían la posesión de la pelota pero no lograban llegar con profundidad.

Contra todo pronóstico, Paraguay logró ponerse en ventaja a los 42 minutos, cuando Enciso conectó de cabeza en el corazón del área tras un gran centro del mediocampista Matías Galarza Fonda.

En el inicio del complemento, Paraguay siguió muy conectado e incluso tuvo alguna que otra aproximación para estirar la ventaja. Sin embargo, recibió un baldazo de agua fría a los nueve minutos, luego de que Havertz peinara la pelota tras un venenoso centro del mediocampista Leon Goretzka para igualar el encuentro.

A partir de allí, Alemania tuvo un dominio casi absoluto y contó con muchas situaciones claras, pero la defensa paraguaya y las grandes atajadas de Orlando Gill forzaron el tiempo extra.

En el primer tiempo extra parecía que la balanza finalmente se iba a inclinar para Alemania, ya que a los 12 minutos el defensor Jonathan Tah se impuso en las alturas y estampó lo que hubiese sido el 2-1, pero el árbitro decidió anularlo por una falta dentro del área chica de Waldemar Anton sobre Gill.

En el segundo tiempo extra Paraguay pudo defenderse mucho mejor, prácticamente no sufrió en defensa y pudo forzar los penales ante Alemania.

En la definición desde los 12 pasos, Gill se convirtió en el héroe en al taparle los penales a Havertz y a Nick Woltemade, mientras que el alemán Manuel Neuer solo le atajó el remate a Fabián Balbuena. Además, Antonio Sanabria y Jonathan Tah erraron sus respectivas ejecuciones.

Con este inolvidable triunfo, Paraguay avanzó a los octavos de final, donde se enfrentará con el ganador del partido entre Francia y Suecia, que jugarán este martes a las 18.l

Paraguay Alemania octavos de final
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