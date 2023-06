Se presentó la Copa Santa Fe Provincia Deportiva en la Redonda

También se encontraban presentes el ex arquero de Boca Juniors, Roberto Abbondanzieri; el basquetbolista Tayavek Gallizzi; la ministra de gobierno Celia Arena, la ministra de salud Sonia Martorano, el secretario de prácticas sociocomunitarias Ignacio Martínez Kerz, el senador nacional Roberto Mirabella y el senador por el departamento La Capital, Marcos Castelló.

Copa2.jpg Autoridades provinciales, deportistas y dirigentes de las federaciones deportivas participaron del lanzamiento. UNO Santa Fe

La Copa Santa Fe presenta una serie de torneos provinciales que tienen el objetivo de potenciar el deporte a través de competencias que se extienden a todo el territorio santafesino y sus clubes, auspiciando la integración y garantizando los eventos con apoyo y acompañamiento en un trabajo articulado con las federaciones provinciales de cada deporte.

En el caso del fútbol, que dará comienzo el próximo fin de semana, se jugará la 6ª edición masculina y la 3ª femenina, contará con la participación de 62 equipos pertenecientes a 19 ligas y que demandará unos 108 partidos en total. El básquetbol disputará la 5ª edición masculina y la 4ª femenina, con 1.015 partidos y la participación de 39 ciudades.

En vóleibol, será la 4ª edición masculina y la 4ª femenina, participarán 9 asociaciones, 37 equipos femeninos, 34 masculinos y se jugarán unos 300 partidos. En hockey, será la 2ª edición masculina y la 4ª femenina, participando cuatro asociaciones, con 20 equipos femeninos y unos 8 elencos masculinos. En el caso del rugby, en ambos casos, masculino y femenino, será la 2ª edición, con la participación de 46 equipos masculinos y 32 equipos femeninos.

Copa3.jpg Perotti en la presentación de la Copa Santa Fe junto Enrique Patrizzi (rugby) y Patricio López (hockey). UNO Santa Fe

Sensaciones en el predio de La Redonda

El gobernador Omar Perotti manifestó "que queremos superar lo que entre todos hicimos en la edición anterior de la Copa Santa Fe, sabiendo que a partir de ahora comienzan las competencias semanalmente que nos llevarán hasta cerca de fin de año. Al compromiso del gobierno con el deporte lo tenemos que ratificar todos los días". Agregó que "no puede haber una provincia deportiva si no hay clubes, si no hay ligas, si no hay federaciones; y no puede haber un semillero exitoso y creciente, si no hay un buen trabajo en esos clubes”.

Florencia Molinero expresó que "creemos firmemente que Santa Fe es el semillero del deporte argentino. Lo que transitamos de esta gestión y la experiencia de trabajar con los clubes en la infraestructura deportiva lo cual les permitió ser sede de los Juegos Santafesinos, donde este año tenemos más de 100.000 chicos adolescentes participando. Estoy convencida de que en esta gestión hemos trabajado y ayudado a crecer a esta Santa Fe deportiva".

Copa4.jpg La secretaria de deportes Florencia Molinero, ante la atenta mirada del gobernador Perotti y el dirigente Carlos Lanzaro. UNO Santa Fe

"El trabajo que los clubes hacen con los niños, desarrollándolos, enseñándoles los valores, no solo el deporte, lo cual es muy importante. El acompañamiento del gobierno para poder seguir con este crecimiento” sostuvo el presidente de la Federación Santafesina de Fútbol, Carlos Lanzaro.

El basquetbolista nacido en Santa Rosa de Lima, Tayavek Gallizzi, resaltó que "exista este apoyo a los clubes, lo cual hace que los chicos puedan seguir dedicándose y que cada vez sean menos los que dejan el deporte y más los que siguen practicándolo para seguir creciendo”. Por su parte, desde Bouquet llegó el ex arquero de fútbol profesional, Roberto Abbondanzieri, quien destacó “todo lo que está haciendo la provincia en el deporte que es importante para los que somos del interior”.