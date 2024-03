Se presentó oficialmente la media maratón 21k nocturnos

Habrá importantes premios en efectivo para los primeros de 21k y 10k general damas y caballeros, y premiación por categorías de 5 en 5 para 21k y 10 y solo general del 1 al 5º para 5k. El cierre será a todo ritmo con la banda correntina La Cubana y habrá importantes sorteos.

La actividad comenzará este viernes, de 10 a 19, en el piso 2, sala 5 de la Estación Belgrano de nuestra ciudad, con la entrega de kits para los corredores. Para los foráneos, esta entrega se producirá el mismo sábado por la mañana, desde las 8 y hasta las 12.30, en el mismo lugar.

En el caso de los 5 kilómetros, habrá premios consistentes en un medallón a los que se ubiquen del primero al quinto puesto. Para los que corran esa distancia, habrá una categoría única tanto para damas como para caballeros.

image.png La competencia deportiva, en formato de media maratón, se llevará a cabo el próximo 9 de marzo.

Participaron de la presentación, Víctor Hadad, coordinador de gabinete de la Municipalidad de Santa Fe; Javier Dellamonica, presidente de SAFETUR y subsecretario de Turismo; Luciana Ceresola secretaria de Cultura; Martín Palamedi; presidente de Laptime Sportsgroup e Ignacio Gautero, presidente de Anubis Premiun, y el director ejecutivo de entes deportivos del municipio local, Emiliano Arredondo.

"Este 9 de marzo estamos largando la media maratón nocturna internacional nocturna. Contaremos con unos 2.000 corredores, que van a estar saliendo desde el monumento al Brigadier López, y es internacional porque contaremos con el equipo preolímpico de Panamá, parte del equipo de Uruguay, y vienen los mejores de atletismo, que le da jerarquía para posicionar este 21 k de la ciudad en el calendario nacional" destacó Martín Palamedi.

El responsable de Laptime expresó que "Santa Fe va a convertirse en una de las ciudades más importantes del running, con localidades vecinas que tienen muy buenos corredores, por eso decidimos llevar adelante este año, con el apoyo del municipio, lo cual es algo importante decirlo. El viernes hacemos la entrega de kids en la sala 5 de la estación Belgrano, el chip, el dorsal, la remera, y una especia de charla técnica previa con los corredores".

Agregó que "no me cabe ninguna duda que tendremos una verdadera fiesta. Vamos a montar una estructura, que no se realiza en ningún otro evento de la ciudad. Porque además de todo el sistema de cronometraje, estamos inaugurando un sistema de cámaras de detección de chips por infrarrojo, y eso no lo cuenta ninguna otra carrera. Por eso es importante remarcarlo. Santa Fe está dispuesto a dar batalla en el calendario nacional, y ya apuntamos para el 2025".