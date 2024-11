Se pusieron en marcha las semifinales en el Oficial de hockey

Tal como estaba previsto se pusieron en marcha los cruces de semifinales en los dos estamentos del Torneo Oficial de damas que organiza la Asociación Santafesina de Hockey. Los cotejos se disputaron en el sintético de agua de la ASH y en el Sergio Antoniazzi, en las categorías Sub 19 y Sub 14. En Sub 19, El Quillá y Santa Fe Rugby son los finalistas, mientras que en Sub 14, El Quillá Amarillo y Colón de Santa Fe.