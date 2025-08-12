Se puso en marcha el Regional del Litoral de rugby femenino

Cha Roga y Alma Juniors de Esperanza afrontaron la 1° fecha del Torneo Regional del Litoral Femenino en las instalaciones de Grantfield

Cha Roga sigue siendo referente en materia de rugby femenino en toda la región.

El pasado fin de semana se puso en marcha el Torneo Regional del Litoral femenino que organizan en conjunto las uniones de Rosario, Santa Fe y Entre Ríos. La actividad se desarrolló en el predio Grantfield de Old Resian y de Caranchos, jugaron los dos niveles del certamen interuniones que contó con la participación de Cha Roga Club y Alma Juniors de Esperanza. La próxima fecha está pautada para el domingo 31 de agosto en Entre Ríos, donde se definirá el equipo clasificado al Nacional de Clubes.

Además, la garra y el futuro del rugby femenino dijeron presente. Las divisiones juveniles y prejuveniles de la entidad Cangreja dejaron todo en la primera fecha del TRL Femenino, demostrando que el compromiso y el trabajo en equipos son la mejor jugada.

Valeria Devoto, manager del plantel de Cha Roga le dijo a UNO Santa Fe que "las chicas anduvieron muy bien, ya que ganaron los dos partidos que les tocó jugar. Falta la segunda fecha para definir todo, pero ya tienen los dos partidos iniciales ganados y eso es positivo".

Agregó que "este año el ganador del TRL, solo el primero, clasifica al Nacional de Clubes, por eso está más fuerte que nunca la competencia. También llevamos juveniles y pre juveniles de nuestro club. Jugaron combinados, porque no todos tiene equipos puros, está en desarrollo toda esa parte del rugby femenino".

image Alma Juniors de Esperanza también compitió en la primera fecha del Regional del Litoral.

El plantel superior de Cha Roga viajó con el siguiente plantel: Carolina Casal, Fiamma Mattei, Ianela Macaine, Zoe Chiavón, Joana Arce, María Celeste Abba, Melani Cabral, Valentina Miranda, Cintia Peralta, Triana Villordo, Luciana Nerina Villa, Macarena Bello, Fernanda Correa, Micaela Gutiérrez, Elizabeth Ponce, Tamara Rojas, Verónica Maignien, Magalí Rodríguez y Valentina Maillier. Los entrenadores son José Jacquat y Miguel Ruppel, mientras que Valeria Devoto es la mánager.

El grupo de juveniles que jugó en el sur provincial fueron Tatiana Yoscowich, Morena Martínez, Brisa Silva Ciottti, Camila Ruiz Díaz y Mía Mozoline, mientras que el equipo de prejuveniles lo hicieron Bianca Costantino, Francesca Mosello, Pía Hauatti, Ailin Sosa, Emma Boufet y Adriana Vivano.

Resultados Panel A

Cha Roga 10 – 7 Espinillos

Caranchos 5 – 5 Old Resian

Echagüe 5 – 7 Old Resian

Espinillos 19 – 0 Caranchos

Echagüe 0 – 19 Cha Roga

Resultados Panel B

Provincial 10 – 14 Alma Juniors

Logaritmo 17 – 12 Alma Juniors

Provincial 0 – 29 Logaritmo