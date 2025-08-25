Tal como estaba previsto comenzó a disputarse un hecho histórico que une a las capitales de Santa Fe y Entre Ríos en torno al deporte y al crecimiento del fútbol femenino. En esta primera etapa, la Copa Túnel Subfluvial contó con la participación de 16 equipos (8 de Paraná y 8 de Santa Fe). La gran final está prevista para el 11 de octubre.
Se puso en marcha la Copa Túnel Subfluvial Femenina de Fútbol
El certamen organizado por la Liga Santafesina y la Liga Paranaense disputó los octavos de final, y se disputa bajo el formato de eliminación directa
Por Ovación
La Copa Santa Fe se jugó en Santa Fe y en Paraná
Esta edición se inspira en el éxito del certamen masculino realizado este año y marca un nuevo capítulo en la integración regional a través del deporte. Los juegos que se desarrollaron de este lado del túnel se jugaron en el predio Nery Alberto Pumpido, donde se procedió a la inauguración oficial de luminarias la cancha número 2, la Pedro Pablo Pasculli.
En la primera jornada de la Copa Túnel Subfluvial contó con cuatro encuentros en Santa Fe y cuatro en Paraná. Es importante destacar que la licencia Claudia Giaccone, Subsecretaria de la Región Centro, fue elegida como la embajadora de la competencia regional. Esa elección constituye un reconocimiento a su compromiso permanente con la inclusión del fútbol femenino en el marco del deporte total, consolidando oportunidades de crecimiento y participación para todas las futbolistas de la región.
En el predio Nery Pumpido, con gol de Daiara Paye, Unión de Santa Fe derrotó a San Benito por 1 a 0. Por su parte, El Quillá derrotó a Atlético Paraná 3 a 1 con goles de Camila Scurato, Ruth Arce y Yanina Hofstetter, destacando que Mariana Ferraris atajó un penal en el primer tiempo. Por su parte, Belgrano de Paraná goleó a Veteranos de Santa Fe 3 a con goles de María González en dos ocasiones y el restante lo hizo Isabella Rodríguez.
Los duelos en Paraná
• San Benito Paraná 6 - 1 Juventud Unida
• Camioneros 0 - 3 Peñarol
• Arenas 3 - 0 El Cadi
• Belgrano 3 - 0 Veteranos
Los resultados en Santa Fe
• Colón 2 - 1 San Rafael
• Coliseo 1 - 2 Academia Crack
• El Quilla 3 - 1 Atlético Paraná
• Unión 1 - 0 San Benito
Cruces de cuartos de final
Unión vs. Peñarol de Santa Fe
Arenas vs. Academia Crack
Colón vs. Veteranos
San Benito vs. El Quillá