Se puso en marcha la Copa Túnel Subfluvial Femenina de Fútbol

25 de agosto 2025 · 08:26hs
Se disputaron los ocho juegos correspondientes a los Octavos de final de la Copa Túnel Subfluvial Femenina.

Se disputaron los ocho juegos correspondientes a los Octavos de final de la Copa Túnel Subfluvial Femenina.

Tal como estaba previsto comenzó a disputarse un hecho histórico que une a las capitales de Santa Fe y Entre Ríos en torno al deporte y al crecimiento del fútbol femenino. En esta primera etapa, la Copa Túnel Subfluvial contó con la participación de 16 equipos (8 de Paraná y 8 de Santa Fe). La gran final está prevista para el 11 de octubre.

La Copa Santa Fe se jugó en Santa Fe y en Paraná

Esta edición se inspira en el éxito del certamen masculino realizado este año y marca un nuevo capítulo en la integración regional a través del deporte. Los juegos que se desarrollaron de este lado del túnel se jugaron en el predio Nery Alberto Pumpido, donde se procedió a la inauguración oficial de luminarias la cancha número 2, la Pedro Pablo Pasculli.

En la primera jornada de la Copa Túnel Subfluvial contó con cuatro encuentros en Santa Fe y cuatro en Paraná. Es importante destacar que la licencia Claudia Giaccone, Subsecretaria de la Región Centro, fue elegida como la embajadora de la competencia regional. Esa elección constituye un reconocimiento a su compromiso permanente con la inclusión del fútbol femenino en el marco del deporte total, consolidando oportunidades de crecimiento y participación para todas las futbolistas de la región.

En el predio Nery Pumpido, con gol de Daiara Paye, Unión de Santa Fe derrotó a San Benito por 1 a 0. Por su parte, El Quillá derrotó a Atlético Paraná 3 a 1 con goles de Camila Scurato, Ruth Arce y Yanina Hofstetter, destacando que Mariana Ferraris atajó un penal en el primer tiempo. Por su parte, Belgrano de Paraná goleó a Veteranos de Santa Fe 3 a con goles de María González en dos ocasiones y el restante lo hizo Isabella Rodríguez.

Los duelos en Paraná

• San Benito Paraná 6 - 1 Juventud Unida

• Camioneros 0 - 3 Peñarol

• Arenas 3 - 0 El Cadi

• Belgrano 3 - 0 Veteranos

Los resultados en Santa Fe

• Colón 2 - 1 San Rafael

• Coliseo 1 - 2 Academia Crack

• El Quilla 3 - 1 Atlético Paraná

• Unión 1 - 0 San Benito

Cruces de cuartos de final

Unión vs. Peñarol de Santa Fe

Arenas vs. Academia Crack

Colón vs. Veteranos

San Benito vs. El Quillá

