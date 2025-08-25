La sequía que cortó Colón ante Chacarita y hacía mella en la campaña

Más allá de frenar la racha de derrotas en fila con el empate ante Chacarita, al menos Colón cumplió con una cuenta pendiente que generaba problemas

Colón necesitaba un alivio. Algo que le permitiera frenar la caída libre en la que había entrado durante las últimas semanas y, aunque no pudo quedarse con los tres puntos frente a Chacarita , el partido en el Brigadier López dejó sensaciones diferentes. Porque además de cortar una preocupante racha de cuatro derrotas consecutivas, volvió a marcar.

El grito tan esperado llegó a los 20 minutos del primer tiempo, cuando Ignacio Lago aprovechó una jugada por derecha para definir cruzado con una volea y abrir el marcador. Fue un desahogo. No solo para el extremo, sino para todo el equipo, que llevaba 425 minutos sin vulnerar el arco rival.

Festejo Lago Colón cortó la sequía de goles.

Colón volvió al gol después de cuatro partidos

El último gol de Colón había sido de Emmanuel Gigliotti, en la victoria por 4-3 ante Central Norte en Salta. Desde entonces, el equipo cayó en un pozo futbolístico y anímico que se tradujo en cinco partidos sin triunfos, cuatro de ellos con derrota, y sin poder marcar un solo tanto. Por eso fue removido Martín Minella como técnico.

El encuentro frente al Funebrero también significó el debut oficial de Ezequiel Medrán como director técnico. Si bien apenas tuvo un par de entrenamientos al frente del plantel, el equipo mostró otra actitud: fue más intenso, más compacto y, sobre todo, más comprometido. Lejos de brillar, pero también sin repetir las pálidas actuaciones recientes.

Ahora, Medrán tendrá su primera semana completa de trabajo al frente del equipo, con tiempo para pulir ideas, corregir errores y empezar a dejar su sello. El próximo compromiso será ante Defensores de Belgrano de visitante, donde Colón buscará no solo confirmar la mejoría, sino también cortar otra racha: lleva cinco partidos sin ganar y necesita sumar de a tres para terminar de escapar del descenso.