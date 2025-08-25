Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón se juega su futuro en seis fechas: contratos, continuidad y proyecto 2026

Colón cambió su cara con la llegada de Ezequiel Medrán, quien junto a varios jugadores se jugará mucho en la recta final del campeonato.

Ovación

Por Ovación

25 de agosto 2025 · 10:00hs
Colón se juega su futuro en seis fechas: contratos, continuidad y proyecto 2026

Colón transita el final de la temporada en la Primera Nacional alejado de toda pelea deportiva. Con apenas 18 puntos en juego por delante, el equipo se encuentra a 16 unidades del Reducido y a 11 de la zona de descenso, por lo que el presente ya no ofrece grandes expectativas más allá de cumplir con los compromisos. En este contexto, el cierre de campeonato se presenta como un banco de pruebas pensando en el nuevo proyecto futbolístico de 2026.

Un paso adelante en el rendimiento

El entrenador Ezequiel Medrán dejó en claro que su intención es que el Sabalero finalice el torneo de la mejor manera posible, algo que se empezó a vislumbrar en el empate 1-1 frente a Chacarita en el Brigadier López.

LEER MÁS: ¿Se viene el esperado llamado anticipado a elecciones en Colón?

Ese partido dejó buenas señales: un equipo más enfocado, comprometido y seguro en la ejecución del plan de juego, con actuaciones que lo colocaron entre las mejores presentaciones del año. Ante un rival encumbrado en la pelea por el ascenso, Colón no solo estuvo a la altura, sino que mereció más que la igualdad final.

El futuro de los jugadores

El Sabalero tiene por delante seis partidos: Defensores de Belgrano (V), Estudiantes de Río Cuarto (L), Talleres de Remedios de Escalada (V), Deportivo Morón (L), Estudiantes de Buenos Aires (V) y Defensores Unidos de Zárate (L).

Más allá de los resultados, el foco estará en las evaluaciones individuales. Varios futbolistas finalizarán contrato en diciembre y no continuarán, pero otros se juegan mucho en estas semanas, ya que de sus rendimientos dependerá si la nueva dirigencia que reemplazará a Víctor Godano les ofrece renovar o decide apartarlos del proyecto.

En este marco, se destacó la recuperación futbolística de nombres como Nicolás Talpone, Facundo Castro, Oscar Garrido e Ignacio Lago, todos con vínculo vigente hasta 2026 y que, en el último partido, mostraron señales de estar a la altura de lo que se pretende para la reconstrucción.

El futuro de Medrán, en examen

El cierre también será clave para el propio Medrán. El entrenador llegó de la mano de la actual dirigencia, que en diciembre podría dejar su lugar dependiendo de las elecciones. Por eso, el DT necesita convencer con resultados y rendimientos para seducir a quienes asuman la conducción del club y asegurar su continuidad en 2026.

LEER MÁS: Así imposible: Colón y una campaña para el olvido en el Brigadier López

Colón no pelea por subir ni por evitar caer. Pero sí juega mucho en términos de planificación: desde la conformación del próximo plantel hasta la evaluación del cuerpo técnico. El verdadero objetivo ya no es 2025, sino sentar las bases para un 2026 en el que el club buscará volver a la carga por el tan ansiado regreso a Primera División.

Colón Ezequiel Medrán Primera Nacional
Noticias relacionadas
Con tres entrenamientos, Medrán modificó la postura de Colón.

Medrán modificó la predisposición del equipo y Colón volvió a competir

Guillermo Ortiz dejó sus impresiones del empate de Colón en el debut de Medrán.

Ortiz, tras la igualdad de Colón: "El equipo encontró una claridad"

medran: el desafio es que la gente se sienta identificada de ver a colon

Medrán: "El desafío es que la gente se sienta identificada de ver a Colón"

el uno por uno de colon ante chacarita en el brigadier lopez

El uno por uno de Colón ante Chacarita en el Brigadier López

Lo último

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después porque no le pareció importante

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después "porque no le pareció importante"

Comunicado de Independiente: afirma tener a 25 barrabravas identificados

Comunicado de Independiente: afirma tener a 25 barrabravas identificados

Ramón Díaz renunció en Olimpia tras solo siete partidos como DT

Ramón Díaz renunció en Olimpia tras solo siete partidos como DT

Último Momento
Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después porque no le pareció importante

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después "porque no le pareció importante"

Comunicado de Independiente: afirma tener a 25 barrabravas identificados

Comunicado de Independiente: afirma tener a 25 barrabravas identificados

Ramón Díaz renunció en Olimpia tras solo siete partidos como DT

Ramón Díaz renunció en Olimpia tras solo siete partidos como DT

La vuelta del Pulga a Colón tiene una influencia menor de la que se pensaba

La vuelta del Pulga a Colón tiene una influencia menor de la que se pensaba

Colón volvió a trabajar con un regreso, una baja y varias dudas

Colón volvió a trabajar con un regreso, una baja y varias dudas

Ovación
La final del Apertura Marcos Méndez se jugará en Sanjustino

La final del Apertura Marcos Méndez se jugará en Sanjustino

El dato clave por el cual Medrán puede mejorar a Colón en el final del torneo

El dato clave por el cual Medrán puede mejorar a Colón en el final del torneo

Spahn inauguró el nuevo palco visitante en el 15 de Abril: Esto nos ubica en el podio de los clubes argentinos

Spahn inauguró el nuevo palco visitante en el 15 de Abril: "Esto nos ubica en el podio de los clubes argentinos"

Una oferta desde Qatar podría definir el futuro de Jerónimo Dómina en Unión

Una oferta desde Qatar podría definir el futuro de Jerónimo Dómina en Unión

Unión visita a Atlético de Rafaela en busca de las semis de Copa Santa Fe

Unión visita a Atlético de Rafaela en busca de las semis de Copa Santa Fe

Policiales
Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después porque no le pareció importante

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después "porque no le pareció importante"

Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Pesquisas de la PDI atraparon al presunto autor del crimen de Alejandro Emanuel Zapata en Coronda

Pesquisas de la PDI atraparon al presunto autor del crimen de Alejandro Emanuel Zapata en Coronda

Barrio Las Lomas: asesinaron a un joven de 19 años de un tiro en la cabeza

Barrio Las Lomas: asesinaron a un joven de 19 años de un tiro en la cabeza

Escenario
David Lebón regresa a Santa Fe con Conexión, un show imperdible

David Lebón regresa a Santa Fe con "Conexión", un show imperdible

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Miles de familias ya vivieron la experiencia Dinosaurios y Dragones en Santa Fe

Miles de familias ya vivieron la experiencia Dinosaurios y Dragones en Santa Fe

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: Él no está en condiciones mentales

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: "Él no está en condiciones mentales"