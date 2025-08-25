Santa Fe tuvo un destacado desempeño en el Nacional U16 de atletismo

Seis atletas santafesinos estarán participando de la 26 edición del campeonato Nacional U16 que se desarrollará en Córdoba este fin de semana

El pasado fin de semana en la pista Luis Oliva del Polo Deportivo Mario Alberto Kempes en la ciudad de Córdoba, volvió a vibrar al ritmo de la edición número 26 del Campeonato Nacional de la categoría U16 . La competencia contó con la fiscalización y organización de la Federación Atlética Cordobesa y la Confederación Argentina de Atletismo, más el acompañamiento de la Agencia Córdoba Deportes.

La Federación Santafesina de Atletismo viajó a la provincia de Córdoba, con una delegación de 36 atletas, y 6 entrenadores, mientras que seis deportistas pertenecen a la Asociación Santafesina, siendo el profesor Maxi Troncoso el jefe de equipo. En varones compitieron Thiago Gabutti en 80 y 200 metros, Julio Ignacio Sosa en 600 y Eliel Saravia en lanzamiento de bala. En mujeres estuvieron compitiendo Jazmín Bock en 80 y 200 metros, Jazmín Merke en salto con garrocha y salto en alto, y Jazmín Domingorena en 600.

Santa Fe tuvo un buen desempeño en el Kempes

Los atletas de la Asociación Santafesina de Atletismo, como integrantes del grupo de la FSA, tuvieron un destacado desempeño en Córdoba. Sin dudas que hubo dos actuaciones para destacar. En primer término, Jazmín Merke del Club Sunchales de Santa Fe se consagró campeona Nacional U16 en la prueba de salto con garrocha. La deportista entrenada por Cristian Menéndez hizo una marca de 3. metros, mientras que el segundo lugar quedó para Pía Cáceres de Suardi con 2.90, y el podio lo completó la rosarina Federica González, también 2.90.

image Thiago Gabutti de Santa Fe se consagró campeón Nacional en los 80 metros llanos.

Por su parte, Thiago Gabutti, es el nuevo campeón nacional U16 en 80 metros llanos de los varones con un crono de 9.62. El ganador tiene 14 años, es entrenado por Chucho Ariel Volpato en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo de Santa Fe, y refrendo su buen presente ya que es el actual campeón provincial en dicha prueba, y fue subcampeón en los 200 metros con un registro de 23.97.

En el caso de Jazmín Bock, fue cuarta con 10.52, en los 80 metros llanos, que fue ganada por Olivia Conesa de Chubut con 10.08, mientras que en los 200 metros se ubicó en la séptima posición con 27.24, la cual fue ganada por la porteñ Stefanía Oblak con 26. En la posta de 5x80 femenino, junto a Jazmín Merke, Camila Vilanova de Venado Tuerto, Pía Cáceres de Suardi, y Josefina Gutiérrez del departamento Castellanos quedaron terceras con una marca de 51.41, logrando la Federación Bonaerense imponerse con 50.93.

En la posta mixta 8x200 metros, los santafesinos Thiago Gabutti, Jasmín Bock, Alexander Doro de San Guillermo, Josefina Gutiérrez de Rafaela, el rosarino Bautista Tolosa, Pía Cáceres, el rosarino Gerónimo Muzzulini y Camila Vilanova de Venado Tuerto fueron terceros con un registro de 3.30.45, siendo la Metropolitana los ganadores con 3.24.53.

El santafesino Eliel Saravia es el subcampeón nacional en el lanzamiento de jabalina de los varones con una marca de 52.67, siendo el ganador Leonel Sánchez de Buenos Aires con 54.09 metros. El podio lo completó otro bonaerense, Aqueloo Losada con 48.70. Por su parte, en el lanzamiento de bala, se quedó con la medalla de bronce, tras haber hecho un registro de 13.51. El ganador resultó Enrique Guaymas de San Luis con 14.63, y segundo, el porteño Santino Castillo con 13.86.

image El equipo de Santa Fe ocupó la tercera posición en la posta 5x80 femenino en Córdoba.

En los 60 metros llanos, Jazmín Domingorena, había quedado séptima en la serie más rápida, pero la descalificaron, ya que no se dio cuenta y paso por delante del cono. En el caso de Ignacio Sosa, quedó en la vigesimoprimera ubicación en la general en los 600 metros llanos, con una marca de 1.39.49. En esa prueba, Valentino Molina de Rosario fue segundo con 1.28.70.

En los 200 metros, el rafaelino Francisco Fregona se consagró campeón nacional con una marca de 9:23.99. El segundo lugar fue para José Salguero de La Rioja con 11.30.50, y el tercero, Maximiliano Maldonado de Mendoza con 11.45.68. En lanzamiento del martillo, Benjamín Quinteros de San Guillermo fue tercero con una marca de 48.54 metros, una prueba que fue ganada por Enrique Guaymás de San Luis con 53.35 metros.