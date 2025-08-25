Uno Santa Fe | Ovación | Regatas

Regatas de Santa Fe se ubicó séptimo en la Superliga Sudamericana

En el cierre de la Superliga Sudamericana de waterpolo, Regatas de Santa Fe superó a Biguá de Uruguay y ocupó la séptima posición en Parque Roca

25 de agosto 2025 · 10:24hs
fotos gentileza Adriana Mendes @drixmendes.

Regatas de Santa Fe afrontó una exigente y dura competencia en la piscina olímpica de Parque Roca en la ciudad de Buenos Aires. Fueron varias jornadas en el contexto de la segunda etapa de la Superliga Sudamericana de waterpolo que tuvo la primera en Río de Janeiro, y que se cerrará en noviembre venidero en Santiago de Chile. Es importante destacar que el campeón fue Fluminense, ya que SESI y ABDa decidieron no jugar la final prevista y retiraron del torneo como forma de protesta por haberse sentido discriminado por parte de un jugador rival.

En un partido muy equilibrado pero intenso, Regatas de Santa Fe cerró su participación en la competencia sudamericana con un triunfo sobre Biguá de Uruguay por 14 a 10. En el cruce previo por el 5° al 8° lugar, en el choque entre santafesinos, Gimnasia y Esgrima de Rosario derrotó al elenco lagunero por 21 a 13. En el otro cruce, Provincial superó a Biguá de Uruguay por 15 a 9.

En los cuartos de final, el conjunto santafesino Verde y Oro cayó frente a SESI de Sao Paulo por 18 a 9. El máximo anotador lagunero fue Juan Fernández con tres goles, mientras que Matías Picatto hizo dos, y hubo anotaciones de Ignacio Pieroni, Santiago Scalzo y Bautista Bosque. Además, Fluminense de Río de Janeiro derrotó a Biguá de Uruguay por 18 a 12, Abda de Uruguay a Provincial de Rosario 12 a 9, y Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires venció a Gimnasia y Esgrima de Rosario por 13 a 10.

En el cierre de su participación en la Superliga Sudamericana Regatas superó a Biguá de Uruguay.

En la etapa de grupos, los santafesinos lograron vencer a Independiente de Avellaneda por 12 a 11. Después de estar cuatro goles por debajo, el conjunto dirigido por Ovidio López tuvo una gran reacción y superó a los bonaerenses. Los goles de Regatas fueron concretados por el experimentado Eduardo Bonomo (4), Juan Fernández (2); Matías Picatto, Bosque, Scalzo, Pieroni y Mateo Freyre (1).

En la segunda presentación del Grupo B, Fluminense venció a Regatas de Santa Fe por 20 a 13, con goles de Freyre (4), Juan Fernández (5), Bosque (1), Avelenda (1), Bonomo (1) y Barbosa (1). Seguidamente, volvió a caer, pero en esta oportunidad ante Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires por 14 a 11 con tantos de Mateo Freyre (1), Edu Bonomo (1), Juan Fernández (6) y Matías Picatto (3). En el cierre de la fase inicial, Provincial derrotó a Regatas de Santa Fe por 13 a 9. Hubo tres goles de Matías Picatto, dos de Lucas Picatto, y uno de Mateo Freyre, Juan Fernández y Alejo Barbosa.

El plantel de Regatas de Santa Fe estuvo integrado por: Martín Del Rosso, Diego Campanella, Mateo Freyre, Ignacio Pieroni, Alejo Barbosa, Eduardo Bonomo, Facundo Ramb, Valentino Abelenda, Santiago Scalzo, Manuel Fernández, Juan Fernández, Bautista Bosque, Octavio Molinas Romano, Matías Picatto, Lucas Picatto. El cuerpo técnico está integrado por Ovidio López, Facundo Bertoncini y Mariano Fernández.

El conjunto lagunero afrontó una exigente competencia, con una actuación superlativa de Juan Fernández.

Fluminense campeón y comunicado oficial

Desde la Super Liga Sudamericana de Polo Acuático comunicaron que el equipo Fluminense FC se ha consagrado campeón de la etapa de Buenos Aires. Según informaron: "que los equipos finalistas, SESI y ABDA decidieron no jugar la final prevista para el día de la fecha y se retiraron del torneo como forma de protesta, a razón de haberse sentido discriminado a partir de dichos por parte de un jugador de otro equipo en el día de ayer. Como respuesta, la Liga tomó la decisión disciplinaria de aplicar una suspensión al jugador involucrado".

Por último, señalaron que "desde la Liga Sudamericana de Polo Acuático expresamos nuestro enérgico repudio frente a cualquier acto o manifestación racista, discriminatoria o de violencia verba el ningún ámbito. El deporte es un espacio que debe inspirar respeto, juego limpio y la igualdad de todas las personas, sin distinción de raza, color, género, orientación sexual y ninguna otra índole. Estos valores son fundamentales para garantizar un ambiente seguro y justo para todos los equipos y jugadores".

