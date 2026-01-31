Se realizó el Sprint demostración en la costanera Este

Con un gran marco de público, y los 18 nadadores, se realizó por primera vez el sprint demostración en Santa Fe que fue ganado por Candela Giordanino.

Una jornada intensa tuvieron los 18 nadadores que serán protagonistas de la 48° edición de la Maratón Santa Fe-Coronda ya que primero visitaron la Casa de Gobierno, donde fueron recibidos por el gobernador Pullaro, luego se dirigieron a Santo Tomé, y finalmente, participaron del sprint demostración en la costanera Este de la ciudad de Santa Fe.

Se viene una nueva edición de la competencia de aguas abiertas más linda del mundo. Y por eso la ciudad de Santa Fe disfrutó de la primera vez que se realiza un sprint demostración con la participación de los que se lanzarán al agua el domingo 1° a las 9 para hacer los 59 kilómetros, que unen la capital provincial con la costanera corondina.

El público acompaño el Sprint en la Costanera de Santa Fe

La realización del sprint y la posterior presentación de los nadadores en el complejo de Piedras Blancas se concretó en la previa de la competencia, que se disputará mañana domingo 1 de febrero, en el cual varios santafesinos formarán parte de una de las pruebas de aguas abiertas más importante y emblemática del mundo.

La ministra de Desarrollo provincial remarcó que “por decisión del gobernador de volver a hacerla e invertir en deporte” y reconoció que es “una apuesta no solo económica, sino social y deportiva que nos permite mostrar a nuestros deportistas y a las personas que forman parte de las distintas instituciones que acompañan para hacer grande a la provincia”.

Además de la ministra Victoria Tejeda estuvieron presentes Sebastián Mastropaolo, secretario de gobierno de la Municipalidad de Santa Fe; el secretario de deportes, profesor Carlos Marzo, la concejal de la ciudad María del Carmen Luengo; Víctor Russo, presidente de la Asociación Maratón Acuática Río Coronda, y el ex nadador y ganador de la prueba en 1991, Fernando Fleitas, que actualmente integra el Comité Organizador de la competencia.

En una jornada a pudra adrenalina, el río, el público y los nadadores anticiparon la emoción de la competencia, uniendo una vez más a Santa Fe y Coronda en una cita histórica del deporte. Cada brazada nos acerca a una nueva edición de una carrera que es orgullo de todos.

El sprint tuvo la particularidad que la ganadora fue la santafesina Candela Giordanino, actualmente radicada en Brasil, pero que es una de las mejores exponentes de las aguas abiertas de nuestro país, y actualmente entrena en el Club Unión de Santa Fe, en un año que viene con mucho actividad porque se viene en abril el Mundial Juvenil de la especialidad en nuestro país y en nuestra región.

La hija de Celeste Puñet que representa al Gremio de Porto Alegre también aprovechó para tirar en la laguna Setúbal con su amigo y compañero Matheus Evangelista, que representa a Brasil, y será uno de los protagonistas de la Maratón Santa Fe-Coronda. Candela demostró y refrendó que sus condiciones están intactas y que quizás el año que viene se de el gusto de poder unir la ciudad de Santa Fe con la costanera de Coronda.

Una dama que quiere repetir la historia

"Estoy muy contenta y muy expectante, es la segunda vez que vengo a hacer la Santa Fe-Coronda. Un poco atemorizada por la temperatura ambiente y también la del agua. Vengo del sur del país, así que hay que tenerle mucho respeto al tema de la temperatura y el calor. Pero es una nueva edición, tuve un año más de preparación y me siento muy bien" señaló Mayte Puka, una de las nadadoras presentes en la costanera santafesina.

La nadadora rionegrina manifestó que "esperamos que sea un buen domingo. Será una carrera con mucha estrategia. Se siente la diferencia con el calor. No sabemos con lo que nos vamos a encontrar el domingo. Hubo diferencia de temperatura del jueves en Coronda ahora en Santa Fe. Estamos preparados, estamos entrenados para afrontar lo que se presente".

La patagónica de 27 años que defenderá su triunfo del año pasado en damas afirmó que "hay que tener mucho respeto por esta competencia. Después de la primera carrera, la del año pasado, tuve fallas renales y hepáticas por meses. Ahora estoy acompañada por un grupo de profesionales, que me atendieron esa parte, y esperemos que el domingo se note la diferencia de la experiencia del año pasado".