No se utilizará la Cortada de Sauce Viejo en la Maratón Santa Fe - Coronda

El Comité Organizador de la 48.ª Maratón Acuática Santa Fe-Coronda dispuso que los nadadores no pasarán por la tradicional Cortada de Sauce Viejo.

El próximo domingo 1 de febrero se concretará la 48° edición de la Maratón Santa Fe-Coronda . La largada está prevista para las 9 desde la costanera Este de la capital provincial, y el arribo está previsto para cerca de las 18 a la ciudad de Coronda. Los 57 kilómetros de recorrido tendrá dos cambios sustanciales, uno es el no ingreso al Vado, y el otro, es que no pasará por la Cortada de Sauce Viejo, esta última determinación se tomó después de haber evaluado la zona.

A tan solo unos días de la 48.ª edición de la Maratón Acuática Internacional Santa Fe-Coronda, quedó definido el recorrido que realizarán los nadadores a lo largo del tradicional trazado de más de 50 km.

Uno de los principales interrogantes que se aguardó hasta último momento fue la inclusión de la Cortada de Sauce Viejo, sector que finalmente no formará parte del recorrido. Al respecto, el director deportivo de la competencia, Fernando Fleitas, explicó que la decisión se tomó por cuestiones reglamentarias y de seguridad.

Asimismo, el director deportivo sostuvo que “hasta lo último se trabajó para limpiarlo, pero el fondo quedó con muchos canutillos y eso genera el riesgo de que se rompan las hélices de los motores de los botes”. En ese sentido, explicó que “al nadar directamente por el río, el recorrido será más rápido que si los nadadores debían ingresar a la Cortada de Sauce Viejo”.

De esta manera, la organización implementará un trazado similar al de la edición anterior, con un circuito boyado sobre el río Coronda frente a la costa de Sauce Viejo. El tramo tendrá una extensión aproximada de 600 metros, donde los nadadores deberán dejar las boyas a su izquierda y pasarán muy cerca del público ubicado sobre la orilla.

Alessio Occhipinti ganador del sprint en Coronda.jpg El italiano Alessio Occhipinti fue el ganador del sprint en Coronda.

Se realizó el Sprint en Coronda

Se puso en marcha el primer día de actividades de la 48.ª edición de la Maratón Acuática Internacional Santa Fe-Coronda, con una intensa agenda que incluyó visitas institucionales, una caravana tradicional y el sprint demostrativo en la ciudad de Coronda.

La jornada inicial tuvo como primera parada a la ciudad de Sauce Viejo, donde los nadadores fueron recibidos por el intendente en el balneario Don Roque. Allí se realizó un pequeño agasajo para dar la bienvenida a los protagonistas de la competencia.

Posteriormente, la delegación se trasladó hacia la ciudad de Coronda, donde se llevó a cabo la tradicional caravana por las calles, acompañada por un importante marco de público. Más tarde fue el turno del sprint de exhibición, que tuvo como ganador al italiano Alessio Occhipinti, seguido por su compatriota Giuseppe Ilario, mientras que el tercer lugar fue para el colombiano David Carrillo Rozo. Elsantafesino Carrizo finalizó en la cuarta posición. En la categoría femenina, Mayte Puca fue la primera en llegar al pontón.

Ante un gran acompañamiento de la gente, se realizó la presentación oficial de los “gladiadores del río” ante la comunidad corondina, quienes serán los protagonistas de la histórica competencia del domingo 1.º de febrero.