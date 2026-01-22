Se realizó la presentación de la Maratón Acuática Santa Fe-Coronda

En el salón blanco de Casa de Gobierno se presentó la 48° edición de la Maratón Acuática Internacional que se largará el domingo 1° de febrero.

Tal como estaba previesto se presentó oficialmente este jueves la 48ª edición de la Maratón Acuática Internacional Santa Fe – Coronda, evento que forma parte de la Copa Santa Fe 2026. La tradicional competencia de aguas abiertas conocida como la más linda del mundo, se disputará el próximo domingo 1 de febrero.

El acto se realizó en el salón Blanco de la Casa de Gobierno y marcará el inicio formal de una nueva edición de este evento deportivo histórico que, a 65 años de su primera realización, continúa posicionando a la provincia de Santa Fe en el calendario internacional de la natación de larga distancia.

La Maratón Santa Fe-Coronda, la gran cita de las aguas abiertas

A 65 años de su primera realización, este evento histórico continúa posicionando a la provincia de Santa Fe en el calendario internacional de la natación de larga distancia. La edición 2026 contará con la participación de 18 nadadores y nadadoras, en ramas masculina y femenina, provenientes de Argentina, Brasil, Venezuela, Colombia, Ecuador, España, Francia e Italia, lo que reafirma su carácter internacional y el prestigio que distingue a esta prueba a nivel mundial.

El acto fue encabezado por el gobernador Maximiliano Pullaro; la ministra de Desarrollo, Victoria Tejeda; el vicepresidente ejecutivo de la Lotería de Santa Fe, Daniel Di Lena; el coordinador del comité organizador, Fernando Fleitas; y Víctor Rosso, presidente de la Asociación Maratón Acuática Río Coronda. También estaban presentes autoridades provinciales y municipales, representantes de Prefectura Naval Argentina, de la Federación Santafesina de Natación, nadadores y exnadadores.

image Fernando Fleitas, integrante del comité organizador de la maratón Santa Fe-Coronda confirmó que habrá cambios en el recorrido.

El gobernador Maximiliano Pullaro expresó que “apostamos al deporte con múltiples programas, trabajando con las instituciones, haciendo aportes para que puedan contar con la infraestructura que merecen, acompañando las prácticas y las diferentes disciplinas, y fortaleciendo la Copa Santa Fe con cada vez más deportes. Vamos a seguir impulsando este tipo de eventos para que Santa Fe se transforme en la capital del deporte a nivel nacional”.

Por su parte, el vicepresidente ejecutivo de la Lotería de Santa Fe, Daniel Di Lena, expresó que “es un gusto acompañar y aportar a la decisión que tomó el gobernador a fines de diciembre de 2024, de volver a realizar esta maratón. Así lo hicimos el año pasado y así lo vamos a hacer nuevamente este 1° de febrero”.

Los representantes del Comité Organizador y de la Asociación Maratón Acuática Río Coronda, Fernando Fleitas y Víctor Russo, destacaron el acompañamiento de la provincia y coincidieron en que “la Copa Santa Fe expresa el modelo de deporte que pensamos. El deporte trae salud, educación y cultura, y queremos sumar nuestro granito de arena a lo que la provincia está construyendo”.

En tanto, el nadador santafesino Martín Carrizo se refirió a la competencia, donde “el rival es uno mismo”, y sostuvo que “el objetivo de todo deportista es llegar a la costanera de Coronda. El mío es poder darle una alegría a la gente nuevamente”.