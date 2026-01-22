Uno Santa Fe | Ovación | Maratón

Se realizó la presentación de la Maratón Acuática Santa Fe-Coronda

En el salón blanco de Casa de Gobierno se presentó la 48° edición de la Maratón Acuática Internacional que se largará el domingo 1° de febrero.

Ovación

Por Ovación

22 de enero 2026 · 13:23hs
La Maratón Santa Fe-Coronda

La Maratón Santa Fe-Coronda, por segundo año formará parte de la Copa Santa Fe.
El gobernador Pullaro encabezó la presentación de la Maratón Santa Fe-Coronda.

El gobernador Pullaro encabezó la presentación de la Maratón Santa Fe-Coronda.

Tal como estaba previesto se presentó oficialmente este jueves la 48ª edición de la Maratón Acuática Internacional Santa Fe – Coronda, evento que forma parte de la Copa Santa Fe 2026. La tradicional competencia de aguas abiertas conocida como la más linda del mundo, se disputará el próximo domingo 1 de febrero.

El acto se realizó en el salón Blanco de la Casa de Gobierno y marcará el inicio formal de una nueva edición de este evento deportivo histórico que, a 65 años de su primera realización, continúa posicionando a la provincia de Santa Fe en el calendario internacional de la natación de larga distancia.

La Maratón Santa Fe-Coronda, la gran cita de las aguas abiertas

A 65 años de su primera realización, este evento histórico continúa posicionando a la provincia de Santa Fe en el calendario internacional de la natación de larga distancia. La edición 2026 contará con la participación de 18 nadadores y nadadoras, en ramas masculina y femenina, provenientes de Argentina, Brasil, Venezuela, Colombia, Ecuador, España, Francia e Italia, lo que reafirma su carácter internacional y el prestigio que distingue a esta prueba a nivel mundial.

El acto fue encabezado por el gobernador Maximiliano Pullaro; la ministra de Desarrollo, Victoria Tejeda; el vicepresidente ejecutivo de la Lotería de Santa Fe, Daniel Di Lena; el coordinador del comité organizador, Fernando Fleitas; y Víctor Rosso, presidente de la Asociación Maratón Acuática Río Coronda. También estaban presentes autoridades provinciales y municipales, representantes de Prefectura Naval Argentina, de la Federación Santafesina de Natación, nadadores y exnadadores.

image
Fernando Fleitas, integrante del comité organizador de la maratón Santa Fe-Coronda confirmó que habrá cambios en el recorrido.

Fernando Fleitas, integrante del comité organizador de la maratón Santa Fe-Coronda confirmó que habrá cambios en el recorrido.

El gobernador Maximiliano Pullaro expresó que “apostamos al deporte con múltiples programas, trabajando con las instituciones, haciendo aportes para que puedan contar con la infraestructura que merecen, acompañando las prácticas y las diferentes disciplinas, y fortaleciendo la Copa Santa Fe con cada vez más deportes. Vamos a seguir impulsando este tipo de eventos para que Santa Fe se transforme en la capital del deporte a nivel nacional”.

Por su parte, el vicepresidente ejecutivo de la Lotería de Santa Fe, Daniel Di Lena, expresó que “es un gusto acompañar y aportar a la decisión que tomó el gobernador a fines de diciembre de 2024, de volver a realizar esta maratón. Así lo hicimos el año pasado y así lo vamos a hacer nuevamente este 1° de febrero”.

Los representantes del Comité Organizador y de la Asociación Maratón Acuática Río Coronda, Fernando Fleitas y Víctor Russo, destacaron el acompañamiento de la provincia y coincidieron en que “la Copa Santa Fe expresa el modelo de deporte que pensamos. El deporte trae salud, educación y cultura, y queremos sumar nuestro granito de arena a lo que la provincia está construyendo”.

En tanto, el nadador santafesino Martín Carrizo se refirió a la competencia, donde “el rival es uno mismo”, y sostuvo que “el objetivo de todo deportista es llegar a la costanera de Coronda. El mío es poder darle una alegría a la gente nuevamente”.

Maratón Santa Fe-Coronda Copa Santa Fe
Noticias relacionadas
En el hotel UNL-ATE se realizó la tradicional reunión logística de la Maratón.

Continúan las reuniones por la realización de la Maratón Santa Fe-Coronda

Diego Degano no continuará en la organización de la Maratón Santa Fe-Coronda.

Diego Degano dejó la organización de la Maratón Acuática Santa Fe-Coronda

El intendente Poletti mantuvo una reunión con los integrantes de la Maratón Santa Fe-Coronda.

Poletti se reunión con los organizadores de la Santa Fe-Coronda

El Vado está tapado de camalotes y no será parte del recorrido del Maratón.

El Vado no formará parte del recorrido de la Maratón Santa Fe-Coronda

Lo último

Luego de terninar su ciclo en Unión, Lucas Gamba pasó a Barracas Central

Luego de terninar su ciclo en Unión, Lucas Gamba pasó a Barracas Central

La licencia de conducir digital ya es válida en Santa Fe: cómo funciona y cómo tramitarla

La licencia de conducir digital ya es válida en Santa Fe: cómo funciona y cómo tramitarla

Se realizó la presentación de la Maratón Acuática Santa Fe-Coronda

Se realizó la presentación de la Maratón Acuática Santa Fe-Coronda

Último Momento
Luego de terninar su ciclo en Unión, Lucas Gamba pasó a Barracas Central

Luego de terninar su ciclo en Unión, Lucas Gamba pasó a Barracas Central

La licencia de conducir digital ya es válida en Santa Fe: cómo funciona y cómo tramitarla

La licencia de conducir digital ya es válida en Santa Fe: cómo funciona y cómo tramitarla

Se realizó la presentación de la Maratón Acuática Santa Fe-Coronda

Se realizó la presentación de la Maratón Acuática Santa Fe-Coronda

Colón mueve fichas en el mercado y acelera por dos jugadores clave para Ezequiel Medrán

Colón mueve fichas en el mercado y acelera por dos jugadores clave para Ezequiel Medrán

Unión pone primera con palcos nuevos, camiseta especial y cambios organizativos

Unión pone primera con palcos nuevos, camiseta especial y cambios organizativos

Ovación
Se realizó la presentación de la Maratón Acuática Santa Fe-Coronda

Se realizó la presentación de la Maratón Acuática Santa Fe-Coronda

Unión, a un paso de cerrar la llegada de un volante ofensivo

Unión, a un paso de cerrar la llegada de un volante ofensivo

Unión pone primera con palcos nuevos, camiseta especial y cambios organizativos

Unión pone primera con palcos nuevos, camiseta especial y cambios organizativos

El Matador jugará el domingo la revancha por el Regional Amateur

El Matador jugará el domingo la revancha por el Regional Amateur

Prefectura realizará controles en la Maratón Santa Fe-Coronda

Prefectura realizará controles en la Maratón Santa Fe-Coronda

Policiales
Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Escenario
Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de Hijos del Culo

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de "Hijos del Culo"