Tal como estaba previesto se presentó oficialmente este jueves la 48ª edición de la Maratón Acuática Internacional Santa Fe – Coronda, evento que forma parte de la Copa Santa Fe 2026. La tradicional competencia de aguas abiertas conocida como la más linda del mundo, se disputará el próximo domingo 1 de febrero.
Se realizó la presentación de la Maratón Acuática Santa Fe-Coronda
En el salón blanco de Casa de Gobierno se presentó la 48° edición de la Maratón Acuática Internacional que se largará el domingo 1° de febrero.
Por Ovación
El acto se realizó en el salón Blanco de la Casa de Gobierno y marcará el inicio formal de una nueva edición de este evento deportivo histórico que, a 65 años de su primera realización, continúa posicionando a la provincia de Santa Fe en el calendario internacional de la natación de larga distancia.
La Maratón Santa Fe-Coronda, la gran cita de las aguas abiertas
A 65 años de su primera realización, este evento histórico continúa posicionando a la provincia de Santa Fe en el calendario internacional de la natación de larga distancia. La edición 2026 contará con la participación de 18 nadadores y nadadoras, en ramas masculina y femenina, provenientes de Argentina, Brasil, Venezuela, Colombia, Ecuador, España, Francia e Italia, lo que reafirma su carácter internacional y el prestigio que distingue a esta prueba a nivel mundial.
El acto fue encabezado por el gobernador Maximiliano Pullaro; la ministra de Desarrollo, Victoria Tejeda; el vicepresidente ejecutivo de la Lotería de Santa Fe, Daniel Di Lena; el coordinador del comité organizador, Fernando Fleitas; y Víctor Rosso, presidente de la Asociación Maratón Acuática Río Coronda. También estaban presentes autoridades provinciales y municipales, representantes de Prefectura Naval Argentina, de la Federación Santafesina de Natación, nadadores y exnadadores.
El gobernador Maximiliano Pullaro expresó que “apostamos al deporte con múltiples programas, trabajando con las instituciones, haciendo aportes para que puedan contar con la infraestructura que merecen, acompañando las prácticas y las diferentes disciplinas, y fortaleciendo la Copa Santa Fe con cada vez más deportes. Vamos a seguir impulsando este tipo de eventos para que Santa Fe se transforme en la capital del deporte a nivel nacional”.
Por su parte, el vicepresidente ejecutivo de la Lotería de Santa Fe, Daniel Di Lena, expresó que “es un gusto acompañar y aportar a la decisión que tomó el gobernador a fines de diciembre de 2024, de volver a realizar esta maratón. Así lo hicimos el año pasado y así lo vamos a hacer nuevamente este 1° de febrero”.
Los representantes del Comité Organizador y de la Asociación Maratón Acuática Río Coronda, Fernando Fleitas y Víctor Russo, destacaron el acompañamiento de la provincia y coincidieron en que “la Copa Santa Fe expresa el modelo de deporte que pensamos. El deporte trae salud, educación y cultura, y queremos sumar nuestro granito de arena a lo que la provincia está construyendo”.
En tanto, el nadador santafesino Martín Carrizo se refirió a la competencia, donde “el rival es uno mismo”, y sostuvo que “el objetivo de todo deportista es llegar a la costanera de Coronda. El mío es poder darle una alegría a la gente nuevamente”.