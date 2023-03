Se realizó la presentación de los torneos de fútbol femenino en la costanera

En la costanera Oeste se realizó la presentación oficial de los torneos de fútbol femenino que comenzarán el próximo fin de semana. La competencia dará inicio el 1º de abril, y la presentación fue encabezada por Leónidas Bonaveri y Martín Salemi. Cada club participó con jugadoras de Sub 12, Sub 15 y plantel superior en el cual se realizó una foto oficial en las letras corpóreas de la ciudad junto al puente Colgante.

La casa madre del fútbol local dispuso que el torneo de Primera A y B masculino se dispute la 4ª fecha, para no perjudicar con los campos de juego al torneo femenino. En el campeonato para mujeres, serán 12 equipos en Primera A y Sub 18, y 10, en el ascenso. Se produjeron los ingresos de Los Piratitas y Deportivo Agua FC. La Sub 15 también tendrá su puntapié inicial con 12 equipos. Todos los campeonatos se jugarán a una vuelta, todos contra todos, clasificando los primeros ocho equipos a la fase de playoffs.

En la 1ª fecha de Primera A jugarán El Quillá con La Salle, El Pozo con Las Flores II, Peñarol con San Cristóbal, Santa Fe FC con Vecinal Gálvez, Unión con Deportivo Santa Rosa y Pucará con Colón. En la B lo harán Newell`s con los Crack de Guadalupe, La Perla del Oeste con Deportivo Agua, Atenas con Juventud Unida de Candioti, Los Piratitas con Nacional, y Veteranos de Santo Tomé con El Cadi de Rincón.

image.png Los directores técnicos de los diferentes clubes que disponen de fútbol femenino y que jugarán la competencia oficial.

"La idea es visibilizar el fútbol femenino en nuestra liga, también comentarles, que con una gestión que hicimos, el día 6 de abril va a salir un colectivo con setenta jugadoras, a ver la selección nacional a Córdoba, van a ir de cada equipo dos jugadoras, lo cual es algo que coordinará cada delegado con Viviana" explicó Bonaveri.

El presidente de la Liga Santafesina detalló que "este fin de semana vamos a dar comienzo al torneo femenino, de Sub 18, Sub 12 va a comenzar el sábado 1º, con el encuentro de las escuelas deportivas, y el jueves, con el Sub 15. El 11 de abril se le va a entregar a cada club un kit de elementos deportivos. Todos sabemos que es un proceso bastante importante que se está dando en lo que es el fútbol femenino, y que, desde nuestra gestión, creemos que el crecimiento tiene que venir desde abajo para arriba".

image.png En las letras corpóreas de Santa Fe, junto al puente Colgante, se realizaron las fotos para visibilizar el fútbol femenino.

El gran crecimiento del fútbol femenino

"Queríamos visibilizar el crecimiento y el desarrollo del fútbol femenino, por eso fue que convocamos a todos los equipos a que puedan traer sus representantes y así hacer poder obtener la foto con cada una de las chicas para presentar este inicio del torneo" comenzó señalando Fabricio Galateo.

El dirigente del fútbol femenino de la Liga Santafesina describió que "el torneo tendrá su divisional A y B, en sus categorías primera, reserva, sub 15, más la incorporación que estamos buscando ahora del sub 12. Hemos tenido un crecimiento increíble de lo que es el fútbol femenino, y la Liga está a la vanguardia de lo que la parte del juego para las chicas".

image.png Este año se logró incorporar la Sub 12, además de las ya confirmadas Sub 15 (antes Sub 14), inferior mayor (Sub 18) y Primera División.

"Estábamos apoyando este desarrollo que es algo que se viene viendo a nivel país y mundial, y en nuestro caso, que es lo local, pudimos incorporar de que sea obligatorio, en la B, sumar a la reserva, así podemos contar con primera y reserva tanto en la A como en la B. También poder desarrollando el Sub 15, que antes era Sub 14, lo hemos ampliado para poder incorporar la Sub 12, a la cual la estamos sumando a lo que es la secretaría de escuelas, a partir de encuentros que se van a ir organizando" indicó el dirigente liguista.

Galateo comentó que "para esta temporada se han sumado nuevos equipos, y hemos tenido algunas bajas. Pero quedamos conformados por doce equipos en Primera A, 10 en la B, y 12 en el Sub 15. Además, tenemos, creo que son siete las chicas, que se sumarían con el Sub 12. Este fin de semana va a dar comienzo lo que es A y B en Primera y Reserva, y ya después la otra semana, lo haríamos con la Sub 15, con una presentación haciendo todos los partidos en el predio de la Liga, buscando una jornada en el cual podamos congregarnos todos".

image.png El dirigente Fabricio Galateo brindó detalles del torneo que se pondrá en marcha el próximo fin de semana.

Aparecen nombres y reconocimientos en cada una de las categorías de la Liga Santafesina y el femenino no es la excepción. "El nombre del torneo de la A será Melani Franco, la joven arquera de Peñarol de Arroyo Leyes, que es de público conocimiento, después también vamos a reconocer a Juliana Gómez y a quien conocemos como Cai, Iginio Mieres, que será en el torneo de Sub 15" confirmó el dirigente.