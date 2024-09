Se retiró Nicolás Solari: "Me voy tranquilo porque cumplí muchos sueños"

Para después, expresar: “Lo venía madurando, mi idea era retirarme, si ascendíamos, después de la Liga Federal 2025, en julio del año que viene, pero un problema en mi rodilla terminó por tomar esta decisión”.

Aquel base que comenzó en Macabi, pasó por Colón y diferentes clubes del país, admitió que “siempre soñé jugar la Liga Argentina con San Isidro y se me dio en la pandemia. Recuerdo que llegué a Gálvez en marzo de 2019 y aquí formé mi familia”.

En la parte final, no dudó en decir que “me voy tranquilo porque el cuerpo también lo pedía. El básquet me dejó muchas cosas y seguramente continuaré vinculado a Santa Paula, que me abrió las puertas siempre”.

La carta de despedida que le dedicó Santa Paula

Y un día, fuimos al Comelli sin saber que era el último, sin saber que tu zurda nos iba a hacer gritar por última vez, sin saber que la número ‘4’ iba a llevar por última instancia el apellido ‘Solari’.

Es díficil enumerar los momentos de gloria y euforia que nos hiciste pasar desde tu llegada, Nico. Pero no quedan dudas que tu mayor logro, fue hacer de nuestra casa, el patio de la tuya.

No es un adiós, ni un hasta pronto, ni ninguna despedida. Porque vos, Nico, ya sos una parte de la historia grande de Santa Paula. Una historia que nadie olvida, y que todos recuerdan.

Un 3 de septiembre abandonas la actividad profesional como jugador. Pero vos, Nico, sos mucho más que eso: sos ejemplo, sos pasión, sos idolatría, sos padre, sos símbolo, sos aquel que nos hizo correr la pasión por las venas como hace rato no pasaba.

Ni un gracias, un muchas gracias ni gracias eternas son suficientes para lo que hiciste, haces y probablemente, sigas haciendo por y para Santa Paula.

Hoy se retiró de las canchas Nicolás Martín Solari, pero jamás podrá retirarse de los corazones ni de la puerta grande del Azul de la Calle Mitre.