Se jugó el segundo capítulo del Torneo Dos Orillas de juveniles

Santa Fe Rugby prevaleció en los clásicos ante CRAI en el marco de la 2° fecha del Torneo Dos Orillas. CRAR y Universitario repartieron emociones en Rafaela

Regresó la acción en el Torneo Dos Orillas de divisiones juveniles que organizan en conjunto la Unión Santafesina y la Unión Entrerriana de Rugby. En Sauce Viejo, Santa Fe Rugby se impuso en los clásicos frente a CRAI, mientras que CRAR y Universitario tuvieron festejos repartidos en la ciudad de Rafaela. En Cabaña Leiva, La Salle Jobson tuvo saldo a favor en los cruces ante el Paraná Rowing Club.

En el certamen Progresión, en Menores de 19, en Sauce Viejo, con el arbitraje de Fernando De Feo, Santa Fe Rugby se impuso a CRAR A por 28 a 12, mientras que La Salle Jobson venció a Paraná Rowing Club por 24 a 12 en Cabaña Leiva. A la vera de la ruta provincial 70, CRAR de Rafaela le ganó a Universitario de Santa Fe por 65 a 0, y en el polideportivo ubicado en la cabecera del departamento Las Colonias, Tilcara de Paraná fue impiadoso con Tilcara al superarlo por 113 a 0. En Santo Tomé, Estudiantes de Paraná superó a Cha Roga Club por 33 a 10.

En Menores de 17, bajo el referato de Nicolás Barraza, Santa Fe Rugby fue impiadoso al vencer a CRAI por 44 a 0. En Sauce Viejo, el Paraná Rowing Club le ganó a La Salle Jobson por 30 a 20, y en el departamento Castellanos, CRAR de Rafaela venció a Universitario de Santa Fe por 34 a 31. En Menores de 16, Santa Fe Rugby derrotó en el clásico al CRAI por 23 a 10, mientras que Paraná Rowing se impuso a La Salle Jobson por 29 a 12 en Cabaña Leiva, y Universitario, como visitante le ganó a CRAR de Rafaela por 14 a 12.

En Menores de 15, Santa Fe Rugby venció a CRAI por 24 a 7, La Salle Jobson a Paraná Rowing 57 a 5 y Universitario de Santa Fe cayó ante CRAR de Rafaela por 29 a 14. En Menores de 14, el derby favoreció a Santa Fe Rugby al imponerse a los Gitanos por 15 a 0. Por su parte, La Salle Jobson le ganó a Paraná Rowing 33 a 7, y en Rafaela, CRAR a Universitario por 29 a 15.

image En Sauce Viejo, Santa Fe Rugby se impuso en las cuatro categorías en el interuniones de inferiores.

En el certamen Formación, los cuales son partidos de dos tiempos de 20 minutos, Santa Fe Rugby B derrotó a Querandí RC por 14 a 12, Querandí RC cayó ante Estudiantes B por 13 a 0, y Estudiantes de Paraná superó a Santa Fe Rugby B por 29 a 7.

En cuanto a los encuentros amistosos, en Menores de 14, Tilcara venció a Alma Juniors por 38 a 22, mientras que en M15, la victoria del elenco paranaense fue por 52 a 3. En Santo Tomé, Estudiantes de Paraná le ganó a Cha Roga Club por 34 a 0. En Menores de 16, San Carlos RC superó a Santa Fe RC B 39 a 17, Tilcara venció a Alma Juniors de Esperanza 84 a 7 y Estudiantes de Paraná a Cha Roga 40 a 19. En Menores de 17, Tilcara venció a Alma Juniors por 86 a 0.

En la próxima fecha, en Menores de 19, jugarán Estudiantes de Paraná A con Santa Fe Rugby y Estudiantes R con Santa Fe Rugby R; Universitario de Santa Fe lo hará con La Salle Jobson, Tilcara de Paraná con CRAR de Rafaela, CRAI con Alma Juniors de Esperanza, y Paraná Rowing Club con Cha Roga. Quedarán libres en la oportunidad, CRAI R y Paraná Rowing R. En las otras categorías; M14 a M17, se medirán: Estudiantes de Paraná con Santa Fe Rugby A, Universitario con La Salle Jobson y Tilcara de Paraná con CRAR de Rafaela.