Se realizó con éxito un festival en el Centro Gallego de Santa Fe

Organizado por el gimnasio Upper y Parque Garay, se concretó una velada con 11 combates amateurs con la presencia de púgiles de toda la región en el Centro Gallego de Santa Fe

Una gran reunión boxística se desarrolló en las instalaciones del Centro Gallego de Santa Fe, ubicado en avenida Galicia 1357, el cual fue organizado por Orlando Azcurra y Luciano Fernández responsables del gimnasio Parque Garay y el Upper respectivamente. La velada fue fiscalizada por la Asociación de Box de la Provincia de Santa Fe, tuvo como protagonistas a diversos púgiles que representaron a gimnasios y escuelas de boxeo de la capital santafesina y la región. Vale destacar que fueron once combates amateurs y uno profesional.

En la contienda que se desarrolló en el Centro de Gallego de Santa Fe, Roberto Benítez fue el responsable de la fiscalización por parte de la Asociación de Box de la Provincia de Santa Fe, en tanto, los árbitros fueron el corondino Ariel Morúa y Ricardo Centurión. Como jueces actuaron Torcuato Arzeno, Darío Gómez, Emanuel Baisetto y Lisandro Maglin, mientras que el médico presente fue el doctor Sergio Ramseyer.

El representante de barrio Barranquitas, Brandon Pérez de 20 años, y entrenado por el Chino Box, se impuso por puntos al duro Arturo Gottardi del gimnasio Willie Pep, mientras que Camilo Ojeda de barrio Villa del Parque y 23 años, representante del gimnasio Willie Pep, se impuso por puntos a Jorge Briani del Chino Box. En otro de los combates más interesantes, Ciro Garmendia de barrio Las Flores y representante del Chino Box empató con Facundo Andreschuk del gimnasio Upper.

image Camilo Ojeda del gimnasio Willie Pep se impuso por puntos a Jorge Briani del Chino Box.

Por su parte, Ricardo Hurgoitti del King Box se impuso a Federico Palavecino del Upper por puntos, y Alexander Molina del Willie Pep lo hizo frente a un muy duro Brian Dussol del King Box. Por su parte, Thiago Undiner del Team Toledo Club de Boxeo derrotó por KO en el segundo asalto a Sergio Rivas del Spartan Box de la ciudad de Santa Fe. En el caso de Ana Paula Zárate del Upper superó por puntos a Milagros Suárez del Chino Box.

En el caso de Ana Aimo del Puma Boxing Club de San Genaro derrotó por puntos, en un combate más que interesante, y más que atractivo, a Virginia Lugo del gimnasio Upper; y Aníbal Chaparro del Boxer doblegó a Elian Gallardi del Puma Boxing de San Genaro; y Kevin Fernández del Willipe Pep, entrenado por Nacho Doldán, se impuso con claridad a Matías Murvas del Chiki Boxing de la ciudad de Rafaela. Además, Yael Maglianesi del Upper superó por puntos a Agustín Bolgiani del King Box.

En la pelea profesional, en categoría ligero, el debutante Cristian el Rey Balbuena de Santa Fe superó por puntos a Julio Tosoratto oriundo de la ciudad de Morteros en la provincia de Córdoba. La victoria se dio de la siguiente manera: Torcuarto Arzeno 40-36, Lisandro Maglin 38-38, y Darío Gómez 39-37.

image El representante de barrio Las Flores, Ciro Garmendia, empató ante un duro Facundo Andreschuk.

Lo que se viene en la región

Se viene un fin de semana con dos muy buenos festivales. El viernes 17 de abril, organizado por Totino Caunedo, se realizará un festival de boxeo amateur con nueve combates a partir de las 21 en el Club Social y Deportivo Alumni de la ciudad de Laguna Paiva, ubicado en Mitre 12.57. Se anuncia un muy buen servicio de buffet, con entradas en la puerta. Serán púgiles de gimnasios de la zona, como el Thunder Box, Tin Tin Box, Olimboxing, El Club del Boxeo y Academia Sandoval.

Organizado por Carlos Lemos, promotor y entrenador de boxeo, el próximo sábado 18 de abril en el gimnasio Roque Otrino, se realizará un festival con una pelea profesional y diez combates amateurs. En el pleito profesional se medirán Nicolás Rodríguez del Club Colón y Alex Molina del Willie Pep. Las entradas anticipadas se pueden adquirir al 3425034425.