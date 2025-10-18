Se viene el segundo ciclo de fútbol y un poco más de la Liga Santafesina

Juan Antonio Pizzi es el segundo invitado especial del ciclo de capacitaciones y charlas fútbol y algo más que se realizará el lunes en el predio Nery Pumpido.

La Liga Santafesina de Fútbol continúa con el ciclo de capacitaciones y charlas que se llevan a cabo los lunes en el SUM del hotel del predio Nery Alberto Pumpido. Con el apoyo del Ministerio de Igualdad y Desarrollo de la Provincia de Santa Fe se llevará a cabo el primero de 12 lunes de capacitaciones y charlas destinadas a entrenadores, profesores y estudiantes de educación física, dirigentes e interesados en conocer un poco más sobre el deporte más hermoso del mundo.

Pizzi, además de todos esos antecedentes, se formó en La Salle Jobson, ya que no solamente fue alumno de la entidad colegial, sino que fue jugador de los campeonatos liguistas hasta que emigró a Rosario para continuar su carrera en Central. Una buena oportunidad al ex técnico Sabalero que tiene mucho roce internacional.

El segundo ciclo de capacitaciones y charlas, tendrá como disertantes del módulo práctico número dos a Gustavo Ferregolio, Fernando Nogara y Juan Recalde, además del invitado especial que es Pizzi. El mismo está dirigido a entrenadores, profesores y estudiantes de educación física, dirigentes e interesados en conocer un poco más del deporte que nos apasiona.