Uno Santa Fe | Ovación | fútbol

Se viene el segundo ciclo de fútbol y un poco más de la Liga Santafesina

Juan Antonio Pizzi es el segundo invitado especial del ciclo de capacitaciones y charlas fútbol y algo más que se realizará el lunes en el predio Nery Pumpido.

Ovación

Por Ovación

18 de octubre 2025 · 09:38hs
 Juan Antonio Pizzi brindará una charla en el predio de la Liga Santafesina.

 Juan Antonio Pizzi brindará una charla en el predio de la Liga Santafesina.

La Liga Santafesina de Fútbol continúa con el ciclo de capacitaciones y charlas que se llevan a cabo los lunes en el SUM del hotel del predio Nery Alberto Pumpido. Con el apoyo del Ministerio de Igualdad y Desarrollo de la Provincia de Santa Fe se llevará a cabo el primero de 12 lunes de capacitaciones y charlas destinadas a entrenadores, profesores y estudiantes de educación física, dirigentes e interesados en conocer un poco más sobre el deporte más hermoso del mundo.

Juan Antonio Pizzi en el predio Nery Pumpido

El próximo lunes se producirá la segunda jornada especial en el predio Nery Pumpido, este ciclo de charlas y capacitaciones que la Liga Santafesina impulsa con apoyo del Gobierno de Santa Fe. Esta vez tendremos la gran visita de Juan Antonio Pizzi.

Este 20 de octubre en el predio Nery Alberto Pumpido se desarrollará el segundo lunes de «Fútbol y un poco más», donde ya tuvimos la presencia del entrenador Tatengue, Leo Madelón, y ahora contará con la visita de Juanchi Pizzi, quien supo dirigir Selecciones como la de Chile -siendo campeón de América- y Arabia Saudita, entre otras, y clubes como Central, San Lorenzo y Racing.

Pizzi, además de todos esos antecedentes, se formó en La Salle Jobson, ya que no solamente fue alumno de la entidad colegial, sino que fue jugador de los campeonatos liguistas hasta que emigró a Rosario para continuar su carrera en Central. Una buena oportunidad al ex técnico Sabalero que tiene mucho roce internacional.

El segundo ciclo de capacitaciones y charlas, tendrá como disertantes del módulo práctico número dos a Gustavo Ferregolio, Fernando Nogara y Juan Recalde, además del invitado especial que es Pizzi. El mismo está dirigido a entrenadores, profesores y estudiantes de educación física, dirigentes e interesados en conocer un poco más del deporte que nos apasiona.

fútbol Liga Santafesina Juan Antonio Pizzi
Noticias relacionadas
medvedev supero a duckworth y se metio en la final del atp 250 de almaty

Medvedev superó a Duckworth y se metió en la final del ATP 250 de Almaty

la afa presento la nueva edicion del torneo regional federal amateur

La AFA presentó la nueva edición del Torneo Regional Federal Amateur

sanjustino y colon de san justo, cara a cara en el estreno del regional amateur

Sanjustino y Colón de San Justo, cara a cara en el estreno del Regional Amateur

colon volvio a caer ante san isidro en un nuevo amistoso de pretemporada

Colón volvió a caer ante San Isidro en un nuevo amistoso de pretemporada

Lo último

Newells echó a Cristian Fabbiani antes de enfrentar a Unión

Newell's echó a Cristian Fabbiani antes de enfrentar a Unión

Colapinto busca romper la mala racha en la Carrera Sprint del GP de Austin

Colapinto busca romper la mala racha en la Carrera Sprint del GP de Austin

Medvedev superó a Duckworth y se metió en la final del ATP 250 de Almaty

Medvedev superó a Duckworth y se metió en la final del ATP 250 de Almaty

Último Momento
Newells echó a Cristian Fabbiani antes de enfrentar a Unión

Newell's echó a Cristian Fabbiani antes de enfrentar a Unión

Colapinto busca romper la mala racha en la Carrera Sprint del GP de Austin

Colapinto busca romper la mala racha en la Carrera Sprint del GP de Austin

Medvedev superó a Duckworth y se metió en la final del ATP 250 de Almaty

Medvedev superó a Duckworth y se metió en la final del ATP 250 de Almaty

La AFA presentó la nueva edición del Torneo Regional Federal Amateur

La AFA presentó la nueva edición del Torneo Regional Federal Amateur

Aprehendieron a un ladrón con pedido de captura cuando intentaba robar en una escribanía del barrio Alvear

Aprehendieron a un ladrón con pedido de captura cuando intentaba robar en una escribanía del barrio Alvear

Ovación
Colapinto busca romper la mala racha en la Carrera Sprint del GP de Austin

Colapinto busca romper la mala racha en la Carrera Sprint del GP de Austin

Colón volvió a caer ante San Isidro en un nuevo amistoso de pretemporada

Colón volvió a caer ante San Isidro en un nuevo amistoso de pretemporada

Newells echó a Cristian Fabbiani antes de enfrentar a Unión

Newell's echó a Cristian Fabbiani antes de enfrentar a Unión

Argentina XV tiene plantel para afrontar la gira por Europa

Argentina XV tiene plantel para afrontar la gira por Europa

Se viene el segundo ciclo de fútbol y un poco más de la Liga Santafesina

Se viene el segundo ciclo de fútbol y un poco más de la Liga Santafesina

Policiales
La Policía detuvo a un joven acusado de amenazar a un vecino en Guadalupe Oeste

La Policía detuvo a un joven acusado de amenazar a un vecino en Guadalupe Oeste

Murió un motociclista al chocar con un camión en la esquina de Peñaloza y Alberti

Murió un motociclista al chocar con un camión en la esquina de Peñaloza y Alberti

Detuvieron a un hombre de 43 años con un arma de guerra cargada con cinco balas en bulevar Pellegrini y 25 de Mayo

Detuvieron a un hombre de 43 años con un arma de guerra cargada con cinco balas en bulevar Pellegrini y 25 de Mayo

Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Escenario
La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con Una mágica Navidad

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con "Una mágica Navidad"

Laura Azcurra se presenta en Santa fe con Frida Viva la vida

Laura Azcurra se presenta en Santa fe con "Frida Viva la vida"

Últimas entradas: El Cumbión de la Delio Valdez llega a HUB con toda su fiesta presentando El Desvelo

Últimas entradas: El Cumbión de la Delio Valdez llega a HUB con toda su fiesta presentando "El Desvelo"

Bravos Muchachitos! celebra el día de la Lealtad Ricotera en Tribus

Bravos Muchachitos! celebra el día de la Lealtad Ricotera en Tribus

Los Rancheros llegan a Santa Fe presentando su último disco En la Radio junto a todos sus éxitos

Los Rancheros llegan a Santa Fe presentando su último disco "En la Radio" junto a todos sus éxitos