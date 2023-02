Se viene la 14° edición de la Maratón Acuática Villa Urquiza-Paraná

Andrés Solioz destacó que “Ya estamos en los detalles finales, estamos empezando a recibir a los competidores. En esta oportunidad tendremos 45 nadadores que serán de la partida el sábado desde Villa Urquiza. Estamos tratando de disfrutar de lo que queda para que salga un lindo evento. No es una edición más, ya que esta es una edición especial porque comencé a sacar cuentas y ya serán unos 86 años de historia de esta prueba”.

“En este sentido hemos decidido homenajear a los ex nadadores que ganaron la prueba en alguna oportunidad. El viernes harán una especie de exhibición para que vuelvan a sentir el río y a sentir esa placa de llegada como en su momento lo hicieron en sus respectivas ediciones. Algunos de ellos serán por ejemplo Julio Fernández, ganador de la edición 1996, Jorge Aguado ganador del 73 y 75, Gonzalo Díaz del 2000 y 2001, Gabriel Villagoiz, Facundo Quiroga, en fin habrá mucha historia ese día. Será un número interesante y será bueno ver ese espectáculo también” agregó el organizador.

image.png La prueba contará con 45 nadadores, y se largará el próximo sábado 25 de febrero a las 15.30 desde la bajada de lanchas del camping de Villa Urquiza.

También precisó que "estaremos largando a las 15.30 horas desde el camping de Villa Urquiza. Esta vez no iremos caminando hasta la virgen como hacíamos en ediciones anteriores. Largamos desde la bajada de lancha donde nos encontramos con los remeros. A partir de las 17.15 y 17:30 en la playa del Club Estudiantes estarán arribando los primeros competidores".

Indicó que "todo el corredor de la costanera y las barrancas pueden servir de acompañamiento de estos 21 kilómetros más las embarcaciones que deseen ser parte en el recorrido de más de dos horas o lo que le demande a cada competidor hacer la prueba. Todos son bienvenidos porque será un lindo colorido en el río”.

En cuanto a la altura del río manifestó que "el río está bien. Gracias a Dios no es la misma altura de hace dos o tres meses atrás. Sigue creciendo un poco más. Quizá no es la altura favorable, pero ayuda para que sea una prueba más rápida”. Por último, sostuvo que "Es una prueba muy linda porque es rápida. No es como en su momento fue la Hernandarias Paraná que quizás tenías más tiempo para poder pensarla a la estrategia. Acá un cambio de velocidad que te haga un competidor prácticamente están jugados los puestos. El plan que tenga cada entrenador con su nadador va a ser clave”.