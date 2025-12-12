Bruno Pittón vuelve en un momento clave para Unión ante la salida de Claudio Corvalán y la posible venta de Mateo Del Blanco

Bruno Pittón dejó una lesion grave y será parte de la pretemporada. Su regreso toma valor tras la salida de Claudio Corvalán y los rumores de venta de Mateo Del Blanco.

El retorno de Bruno Pittón aparece como una bocanada de aire fresco para Unión en un cierre de año marcado por movimientos fuertes en la defensa. El lateral superó dos lesiones complejas y estará disponible desde el 2 de enero , cuando el plantel inicie la pretemporada, un detalle que no es menor en un sector del campo donde el club podría perder a dos jugadores más.

En noviembre de 2024 , Pittón sufrió una fractura de maxilar inferior , con cirugía y una recuperación lenta que lo dejó afuera por completo del tramo final de esa temporada. En mayo de 2025 , llegó el golpe más duro: la rotura del ligamento cruzado anterior (LCA) de la rodilla izquierda, lesión que también exigió operación y varios meses de recuperación.

El panorama cambió recientemente. Hace algunas semanas, el lateral volvió a realizar trabajos con pelota y ejercicios a la par del plantel, cerrando el año en óptimas condiciones.

LEER MÁS: Bruno Pittón, enfocado en Unión: "A veces cuento los días y otros no, pero venimos bien"

Unión necesitará a Bruno Pittón: sino cuenta con Claudio Corvalán y Mateo Del Blanco

El regreso de Pittón tiene un contexto claro: Unión no puede afrontar el 2026 debilitado en la banda izquierda. La salida de Claudio Corvalán, que perdió terreno en la consideración del cuerpo técnico y sumó pocos minutos, está prácticamente encaminada. El defensor tiene contrato vigente, pero todo indica que volverá a Quilmes, donde dejó una gran imagen. La necesidad de Unión de reducir su masa salarial también empuja esta decisión, en un club que mantiene un déficit operativo y busca alivianar costos.

Al mismo tiempo, crecen los rumores de una transferencia de Mateo Del Blanco, seguido por equipos del exterior y con consultas formales en las últimas semanas. El club analiza una posible venta que podría dejar un ingreso relevante en un mercado donde Unión necesita recursos para reestructurar el plantel. Con este escenario, Pittón pasa de ser una opción de rotación a transformarse en un nombre imprescindible para el nuevo proyecto.

LEER MÁS: Los rivales de Unión en 2026: cómo llega cada equipo y qué esperar del próximo torneo

Mercado activo: Del Blanco interesa a River, Talleres y clubes del exterior

La recuperación del lateral no pasó desapercibida. Según trascendió en las últimas horas: