Se viene un cambio de formato en el Torneo Regional del Litoral

El Torneo Regional del Litoral 2026 de rugby tendrá nuevo formato: solo dos niveles y más exigencias para competir. Concocé los detalles

El Torneo Regional del Litoral de rugby , el más importante del interior, tendrá un cambio de formato a partir de la próxima temporada: pasará a contar con solo dos categorías competitivas, dejando atrás el esquema de tres niveles utilizado en ediciones anteriores.

La decisión fue tomada el pasado miércoles en la sede de Universitario, donde se reunió el Comité Superior, integrado por los presidentes de las uniones de Rosario, Santa Fe y Entre Ríos, junto al Comité Ejecutivo del torneo.

Tras evaluar la situación de los clubes que integraban la Tercera División, se resolvió reducir la competencia a dos niveles y ratificar el principio fundacional del torneo: que la estructura deportiva de cada club defina su participación.

Primera División del Regional del Litoral: 10 equipos y dos lugares en disputa

La Primera División estará compuesta por 10 equipos. Los primeros 8 que clasifiquen este año, mientras que los dos restantes surgirán de la definición de la Segunda División 2025. Por un lado, el campeón ascenderá directamente.

Por otro, el décimo lugar se resolverá el 15 de noviembre en el partido de Promoción, entre el noveno de Primera y el subcampeón de Segunda.

Las semifinales y final de Segunda División, que determinarán al campeón y al equipo que jugará la Promoción, se disputarán el 1° y el 8 de noviembre respectivamente.

Segunda División: 12 equipos y mayores exigencias

La Segunda División 2026 estará compuesta por 12 equipos. A los nueve que ya la integran en 2025 se les restará el campeón que ascienda y se sumarán:

• El perdedor del partido de Promoción

• Cuatro clubes que compitieron en la Tercera División 2025: La Salle Jobson, Los Pampas de Rufino, Cha Roga RC y la Fusión San Nicolás