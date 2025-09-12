Uno Santa Fe | Unión | Unión

Ruido en Unión por las ausencias de Vargas y Chávez en la convocatoria de la Sub 20

Se conoció una otra lista de convocados de la Selección Argentina Sub 20 rumbo al Mundial y sorprendió en Unión las ausencias de Lautaro Vargas y Agustín Chávez

12 de septiembre 2025 · 18:21hs
Ruido en Unión por las ausencias de Vargas y Chávez en la convocatoria de la Sub 20

Este viernes se conoció una nueva lista de convocados de la Selección Argentina Sub 20 con miras al Mundial de Chile e hizo ruido en Unión las ausencias del lateral Lautaro Vargas y el arquero Agustín Chávez, que venían siendo una fija para el DT Diego Placente.

Aunque todavía no se definió la nómina definitiva para la cita máxima juvenil, el hecho de que estos chicos no figuren en esta etapa preliminar llamó la atención. Esto abre la puerta a distintas interpretaciones sobre sus chances en la Selección juvenil. De igual modo, todavía falta para que se conozca la lista definitiva.

Incluso hay un apartado en la citación donde se aclara: Maher Carrizo se sumará al plantel una vez finalizado su compromiso por Copa Libertadores con Vélez. Además, los juveniles de la Selección Sub 17, Mateo Martínez (Racing Club), Matías Satas (Boca Juniors), Tomás Nosei (Vélez Sarfield), Gastón Bouhier (Argentinos Juniors), Santiago Espíndola (River Plate), Uriel Ojeda (San Lorenzo), Thomas De Martis (Lanús) y Facundo Jainikoski (Argentinos Juniors) participarán de la semana de entrenamientos. Es probable que luego del partido ante Gimnasia en La Plata, haya mayores novedades al respecto en Unión.

La citaci&oacute;n de la Sub 20, sin Vargas ni Ch&aacute;vez de Uni&oacute;n.

La citación de la Sub 20, sin Vargas ni Chávez de Unión.

Sorpresa en Unión

La Albiceleste iniciará la próxima semana un nuevo bloque de entrenamientos en el predio Lionel Andrés Messi, que se extenderá hasta el sábado. Será un tramo clave de la preparación rumbo al certamen internacional que se desarrollará del 27 de septiembre al 19 de octubre.

Mientras tanto, en Santa Fe se sigue con atención la situación de Vargas, cuya exclusión de esta citación parcial no pasó inadvertida y plantea un interrogante de cara a la lista final para el Mundial.

