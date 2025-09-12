Uno Santa Fe | Ovación | River

River se aseguró la continuidad de Giuliano Galoppo

River cerró una operación clave al adquirir el 60% del pase de Giuliano Galoppo, quien estaba a préstamo desde San Pablo

12 de septiembre 2025 · 19:05hs
River se aseguró la continuidad de Giuliano Galoppo

River cerró una operación clave al adquirir el 60% del pase de Giuliano Galoppo, quien estaba a préstamo desde San Pablo. Ejecutó la opción de compra de 3,6 millones de dólares, aunque solo abonará 1,5 millones, gracias a un descuento aplicado por deudas pendientes de la institución brasileña.

San Pablo debía 2 millones de dólares por Enzo Díaz —ya adquirido en su totalidad— y 100.000 por Gonzalo Tapia, lo que permitió equilibrar la negociación.

Patrimonio para River

Galoppo llegó a River bajo la modalidad de préstamo, mientras que Díaz partió rumbo a Sao Paulo en condiciones similares. Ahora, con la compra definitiva, el Millonario aseguró la continuidad del ex Banfield, en tanto que el conjunto brasileño se queda con el 100% de los derechos de Díaz.

El ex jugador del Taladro rindió a la altura de las expectativas en su primera etapa con la camiseta de River, donde disputó 23 partidos y convirtió cinco goles.

Por su parte, Díaz también dejó una buena imagen en su arribo al fútbol brasileño, donde jugó 41 partidos y marcó un gol en su primera temporada con San Pablo. Distinta fue la situación de Tapia, que casi no tuvo rodaje en River y partió a préstamo en busca de continuidad.

River se medirá ante Estudiantes de La Plata este sábado a las 19 en el marco de la octava fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

River Giuliano Galoppo San Pablo
Noticias relacionadas
jadar 2025: la costanera de santa fe vibro en todos sus puntos con el triatlon

Jadar 2025: la costanera de Santa Fe vibró en todos sus puntos con el triatlón

se juega una nueva edicion del clasico santafesino en el regional del litoral

Se juega una nueva edición del clásico santafesino en el Regional del Litoral

Newells consiguió un gran triunfo frente a Colón en barrio Roma.

Comenzó la segunda fecha del Clausura Norberto Serenotti de Liga

riestra le gano a central cordoba y es lider del grupo b en el clausura

Riestra le ganó a Central Córdoba y es líder del Grupo B en el Clausura

Lo último

Unai Emery celebró la continuidad de Dibu Martínez en Aston Villa: Es el mejor

Unai Emery celebró la continuidad de Dibu Martínez en Aston Villa: "Es el mejor"

La marcha federal universitaria ya tiene fecha: docentes y estudiantes se movilizan el miércoles

La marcha federal universitaria ya tiene fecha: docentes y estudiantes se movilizan el miércoles

River se aseguró la continuidad de Giuliano Galoppo

River se aseguró la continuidad de Giuliano Galoppo

Último Momento
Unai Emery celebró la continuidad de Dibu Martínez en Aston Villa: Es el mejor

Unai Emery celebró la continuidad de Dibu Martínez en Aston Villa: "Es el mejor"

La marcha federal universitaria ya tiene fecha: docentes y estudiantes se movilizan el miércoles

La marcha federal universitaria ya tiene fecha: docentes y estudiantes se movilizan el miércoles

River se aseguró la continuidad de Giuliano Galoppo

River se aseguró la continuidad de Giuliano Galoppo

Artículo por artículo: el texto de la nueva Constitución de Santa Fe que ya está vigente y fue jurada este viernes

Artículo por artículo: el texto de la nueva Constitución de Santa Fe que ya está vigente y fue jurada este viernes

Histórico: tras el acto de jura, Santa Fe ya tiene nueva Constitución

Histórico: tras el acto de jura, Santa Fe ya tiene nueva Constitución

Ovación
Se juega una nueva edición del clásico santafesino en el Regional del Litoral

Se juega una nueva edición del clásico santafesino en el Regional del Litoral

Jadar 2025: la costanera de Santa Fe vibró en todos sus puntos con el triatlón

Jadar 2025: la costanera de Santa Fe vibró en todos sus puntos con el triatlón

¿A seguir a Colón por radio? Dudas en el streaming para el partido entre Talleres (RE)

¿A seguir a Colón por radio? Dudas en el streaming para el partido entre Talleres (RE)

Obviamente que sufro por Colón, más allá de que ahora me toca enfrentarlo

"Obviamente que sufro por Colón, más allá de que ahora me toca enfrentarlo"

Ruido en Unión por las ausencias de Vargas y Chávez en la convocatoria de la Sub 20

Ruido en Unión por las ausencias de Vargas y Chávez en la convocatoria de la Sub 20

Policiales
Se entregó en Colastiné el presunto asesino de El Flaco García

Se entregó en Colastiné el presunto asesino de "El Flaco García"

La policía frustró el robo en un kiosco y detuvo al sospechoso dentro del hospital Cullen

La policía frustró el robo en un kiosco y detuvo al sospechoso dentro del hospital Cullen

Amenazaron a un joven con un machete y terminaron detenidos en barrio Brigadier López

Amenazaron a un joven con un machete y terminaron detenidos en barrio Brigadier López

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con Cuerpo Adentro

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con "Cuerpo Adentro"

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional