River se aseguró la continuidad de Giuliano Galoppo

River cerró una operación clave al adquirir el 60% del pase de Giuliano Galoppo , quien estaba a préstamo desde San Pablo . Ejecutó la opción de compra de 3,6 millones de dólares, aunque solo abonará 1,5 millones, gracias a un descuento aplicado por deudas pendientes de la institución brasileña.

San Pablo debía 2 millones de dólares por Enzo Díaz —ya adquirido en su totalidad— y 100.000 por Gonzalo Tapia, lo que permitió equilibrar la negociación.

Patrimonio para River

Galoppo llegó a River bajo la modalidad de préstamo, mientras que Díaz partió rumbo a Sao Paulo en condiciones similares. Ahora, con la compra definitiva, el Millonario aseguró la continuidad del ex Banfield, en tanto que el conjunto brasileño se queda con el 100% de los derechos de Díaz.

El ex jugador del Taladro rindió a la altura de las expectativas en su primera etapa con la camiseta de River, donde disputó 23 partidos y convirtió cinco goles.

Por su parte, Díaz también dejó una buena imagen en su arribo al fútbol brasileño, donde jugó 41 partidos y marcó un gol en su primera temporada con San Pablo. Distinta fue la situación de Tapia, que casi no tuvo rodaje en River y partió a préstamo en busca de continuidad.

River se medirá ante Estudiantes de La Plata este sábado a las 19 en el marco de la octava fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional.