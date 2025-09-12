Uno Santa Fe | Educación | Marcha

La marcha federal universitaria ya tiene fecha: docentes y estudiantes se movilizan el miércoles

La concentración fue fijada para el día que el Congreso trate el veto presidencial a la ley de financiamiento universitario.

12 de septiembre 2025 · 19:18hs
La marcha y movilización será el próximo miércoles 17 de septiembre

La marcha y movilización será el próximo miércoles 17 de septiembre, el día que la Cámara de Diputados tratará el decreto presidencial. 

Tras el veto del presidente Javier Milei a la ley de financiamiento universitario, se viene una nueva marcha de docentes, no docentes y estudiantes. La movilización será el próximo miércoles 17 de septiembre, el día que la Cámara de Diputados tratará el decreto presidencial.

"Si hay veto, hay marcha", había sido la consigna que docentes y estudiantes habían lanzado, previendo el veto de Milei a la ley de financiamiento aprobada por el Congreso en agosto pasado. La norma garantizaba fondos para el funcionamiento de las casas de altos estudios y una actualización salarial para el personal.

El veto de Milei

Sin embargo, el miércoles pasado por la noche se publicó en el Boletín Oficial el decreto 27.795 que dio de baja la ley, bajo el argumento que "el proyecto, al abordar los recursos destinados a financiar el incremento presupuestario propuesto, lo hace de manera genérica, sin precisar las sumas de crédito necesaria".

Los sindicatos de docentes y no docentes, al igual que los rectores y la Federación Universitaria Argentina (FUA) confirmaron que la tercera marcha federal universitaria será el miércoles 17 de septiembre. El horario aun no fue confirmado, ya que la idea es que coincida con la sesión en el recinto.

