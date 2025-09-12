Comenzó la segunda fecha del Clausura Norberto Serenotti de Liga

Uno Santa Fe | Ovación | Clausura

Sportivo Guadalupe, Newell's y Colón de San Justo festejaron en el arranque del segundo capítulo del Clausura Chijí Serenotti de Liga Santafesina

12 de septiembre 2025 · 17:13hs
Tal como estaba previsto, este jueves comenzó a disputarse la segunda fecha del campeonato Clausura de la máxima división de la Liga Santafesina, donde en el barrio Roma, Newell’s derrotó a Colón y Colón de San Justo se adelantó e hizo doma en Santo Tomé.

En el predio Nery Pumpido, Sportivo Guadalupe venció a Cosmos y confirmó su gran pasar ganando seis puntos sobre seis posibles en el inicio de la competición. Recordemos que el miércoles por la noche, en el cierre de la primera fecha, Sanjustino derrotó por 3 a 0 a Ciclón Norte de Cayastá.

Con varios adelantos se puso en marcha la segunda jornada del Torneo Clausura de Primera A Norberto Serenotti que organiza la Liga Santafesina de Fútbol. Fue con triunfos de Sportivo Guadalupe, Colón de San Justo y Newell´s. La jornada tendrá su continuidad el sábado en el tradicional horario de las 15.30, y el domingo se cerrará con el cruce entre Ciclón Racing con Unión de Santa Fe en el campo de deportes 8 de Enero de barrio Guadalupe.

Un gran triunfo consiguió Newell's de barrio Roma al vencer a Colón de Santa Fe por 1 a 0 con gole de Emiliano Acosta. El conjunto de Mendoza al 4.000 cosechó tres puntos claves en su lucha por la permanencia en la categoría principal, mientras que el Sabalero no pudo mantener la regularidad y lo realizado ante Cosmos el pasado fin de semana.

En el predio Nery Pumpido, propiedad de la Liga Santafesina, Sportivo Guadalupe se impuso a un duro Cosmos FC por 1 a 0 con gol de Nicolás Jovellano. Vale destacar que el arquero Tomás Perujo le detuvo el penal a Jovellano, pero dio rebote y allí llegó la conquista del elenco del Flaco Tobaldo, que busca repetir la campaña hecha en el Apertura.

Por su parte, en el estadio Mauricio Martínez de Santo Tomé, el subcampeón del Apertura, Colón de San Justo derrotó en calidad de visitante a Independiente por 1 a 0 con gol de Claudio Albarracín en el segundo tiempo. El conjunto de Miguel Restelli sumó el segundo triunfo consecutivo y es el puntero de la zona 1.

El sábado 13 a partir de las 15.30, se destaca la disputa del clásico Colegial. En Cabaña Leiva, La Salle Jobson será anfitrión de Ateneo Inmaculada con el arbitraje de Nicolás Mottier. Por su parte, Academia Cabrera recibirá a Universidad del Litoral (Carlos Céspedes), Gimnasia y Esgrima con Pucará en barrio Ciudadela (Ángel Cristoforato), Juventud Unida con Deportivo Nobleza de Recreo (Joaquín Urbani), Nacional con El Quillá (Emiliano Maldonado), Vecinal Gálvez con Sanjustino (Juan Bonnin) y Ciclón Norte de Cayastá con La Perla del Oeste (Ignacio Castellano).

-Posiciones Zona 1: Colón de San Justo 6, Ateneo Inmaculada, UNL, Unión, Independiente 3; Pucará, Gimnasia y Esgrima, Ciclón Racing, Juventud Unida, Nobleza y Academia Cabrera 0.

-Posiciones Zona 2: Sportivo Guadalupe 6, Newell´s, Sanjustino, La Perla del Oeste, Colón, Náutico El Quillá y La Salle Jobson 3; Ciclón Norte, Nacional, Cosmos y Vecinal Gálvez 0.

