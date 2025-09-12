Artículo por artículo: el texto de la nueva Constitución de Santa Fe que ya está vigente y fue jurada este viernes

La provincia de Santa Fe ya tiene su nueva Constitución . La Convención Reformadora tuvo este jueves su último encuentro para darle el aval definitivo a un texto que ya está listo para imprimir. No hay más trabajo de redacción ni negociación sobre conceptos y mecanismos .

En los últimos 15 días se fueron votando y redactando los 161 artículos y 27 disposiciones transitorias que tendrá la nueva Carta Magna. Es claramente más amplia que la vigente de 1962, que contiene 116 artículos.

La nueva Constitución de Santa Fe, lista

El texto con los artículos está terminado. Los asesores se reunieron a horas del mediodía del martes para terminar de definir la última compaginación. Es decir, algún orden mínimo de capítulos o títulos. No habrá cambios en la letra. De hecho, este lunes abundaba el alivio y la distensión entre los convencionales de la comisión Redactora en el ECU de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).

El trabajo arduo de dos meses y de tensión política intensa de redactar una nueva Constitución tras 63 años por fin llegaba a su fin. Se palpaba en el aire, como ese momento de quien sabe que la materia está aprobada.

El 93% de los dictámenes fueron aprobados con más de dos tercios de los votos, un dato que los convencionales de Unidos destacaron como una muestra de legitimidad histórica. El oficialismo logró el acompañamiento de sectores del justicialismo, en contraste con las posiciones más radicalizadas expresadas por representantes de La Libertad Avanza (LLA) y Somos Vida y Libertad.

El gobernador Maximiliano Pullaro habló en el recinto en su rol de convencional. "Esta reforma de la Constitución abre puertas al futuro, rompió prejuicios como esa que dice que quien tiene mayoría circunstancial parlamentaria no dialoga, impone y pretende llevar adelante solamente sus ideas. Siento que en estos casi 60 días construimos un camino totalmente distinto, porque dialogamos nos escuchamos, y demostramos que todos los que querían ser protagonistas lo fueron.

"La Constitución no estaba escrita, como se dijo en varias oportunidades. Estamos alumbrando una Constitución moderna y avanzada, que ni los más optimistas creíamos que iba a lograr porque los consensos nos dio que el 93% salió con el aval del 67% de los convencionales. Esto es fue así porque hubo convicción democrática, escucha, diálogo, entendimiento, pero una capacidad de trabajo de todos los equipos que honrar esta Constitución".

El texto de la Carta Magna