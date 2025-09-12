¿A seguir a Colón por radio? Dudas en el streaming para el partido entre Talleres (RE)

Talleres (RE) presentaría inconvenientes para que el partido ante Colón sea televisado por streaming, por lo habrá que esperar hasta último momento

El duelo que Talleres (RE) y Colón jugarán este domingo, desde las 15.30, genera expectativa tanto en la cancha como fuera de ella, por ser clave en la lucha por la permanencia en la Primera Nacional . El local necesita ganar para no bajar a la Primera B Metropolitana y el Sabalero solo un punto para sellar su lugar para el año que viene.

Pero los hinchas enfrentan un problema adicional: la transmisión del partido. Como ya se sabe, que no forma parte de la grilla de televisados y debería estar disponible a través de la plataforma alternativa de TyC Sports Plat. Sin embargo, habría inconvenientes estructurales que podrían impedir que el streaming. Tanto de lo que puede proporcionar el club como las limitaciones que tendría el canal en lo edilicio. Vale recordar que el estadio Pedro Comelli no está en las mejores condiciones generales.

¿Se podrá seguir por streaming Talleres (RE)-Colón?

Por el momento, los seguidores rojinegros no tienen certezas sobre si podrán ver el partido por internet, por lo que la opción de seguirlo por radio (UNO 106.3 a través del equipo Dial Deportivo) se perfila como la alternativa más segura para no perderse ningún detalle del compromiso que puede sellar la permanencia del Sabalero en la Primera Nacional.

En consecuencia, los fanáticos deberán estar atentos a los anuncios en la previa para conocer si habrá confirmación del acceso al streaming o si deberán conformarse con la cobertura radial.