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En Unión esperan que los rumores por Del Blanco se conviertan en realidad

En las últimas horas se conoció la información de que Racing de Estrasburgo viene a la carga por el lateral de Unión Mateo Del Blanco

Ovación

Por Ovación

29 de mayo 2026 · 11:05hs
Por ahora la dirigencia de Unión no recibió ningún llamado ni fue notificada respecto al interés de Racing de Estrasburgo por Mateo Del Blanco.

UNO Santa Fe | José Busiemi

Por ahora la dirigencia de Unión no recibió ningún llamado ni fue notificada respecto al interés de Racing de Estrasburgo por Mateo Del Blanco.

La dirigencia de Unión sabe que Mateo Del Blanco no continuará en Unión. El lateral izquierdo jugó ante Independiente su último partido con la camiseta rojiblanca.

Unión espera que los rumores se conviertan en noticia

El muy buen rendimiento que mostró en el primer semestre, hace que el jugador tenga muchas chances de ser transferido al fútbol del exterior.

Y en las últimas horas se informó de que Racing de Estrasburgo haría una oferta, o en todo caso, estaría dispuesto a ejecutar la cláusula de salida para quedarse con el jugador.

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Lo cierto es que hasta el momento, la dirigencia de Unión no recibió ningún llamado y obviamente que tampoco una oferta concreta. Por lo cual, aguarda paciente, sabiendo que hay por delante un mercado de pases muy extenso.

Recordando que la cláusula de salida equivale a 2.500.000 dólares a pagar en el momento. Ese dinero es el que le quedaría al Tate en caso de que el club francés en conformidad con Del Blanco ejecute la cláusula.

Unión Del Blanco Racing de Estrasburgo
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