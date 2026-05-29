Macabi fue la gran sorpresa en los cuartos de final del Torneo Apertura, al eliminar a Regatas en el Tribu Mocoretá, por 62 a 57. En tanto el resto de los locales pudieron pasar e instalarse en la próxima ronda.
Macabi dio la nota al eliminar a Regatas en el Tribu Mocoretá
Macabi obtuvo un resonante triunfo en condición de visitante ante Regatas y de esta manera jugará las semifinales del Torneo Apertura
Por Ovación
29 de mayo 2026 · 09:45hs
Las localías serán ahora para Kimberley y Alumni sobre El Quillá y Macabi, respectivamente. Ambas semifinales al mejor de tres duelos.
Resultados
Torneo Apertura - Cuartos de final - A2
Jueves 28 de mayo
Kimberley 85 (Lisandro Ríos 18) - Argentino 75 (Francisco Nuñez 29)
El Quillá 98 (Ignacio Locher 22) - Regatas Coronda 71 (Agustín Cerliani 24)
Alumni 70 (Juan Torren 19) - Santa Rosa 67 (Leandro Sasia 26)
Regatas (SF) 57 (Martín Woisard 14) - Macabi 62 (Lucas Quaino 12)
Lo que viene
Semifinales (al mejor de tres cotejos)
Kimberley vs. El Quillá
Alumni vs. Macabi