Macabi dio la nota al eliminar a Regatas en el Tribu Mocoretá

Macabi obtuvo un resonante triunfo en condición de visitante ante Regatas y de esta manera jugará las semifinales del Torneo Apertura

29 de mayo 2026 · 09:45hs
Macabi venció a Regatas y jugará las semifinales del Torneo Apertura.

Macabi fue la gran sorpresa en los cuartos de final del Torneo Apertura, al eliminar a Regatas en el Tribu Mocoretá, por 62 a 57. En tanto el resto de los locales pudieron pasar e instalarse en la próxima ronda.

Las localías serán ahora para Kimberley y Alumni sobre El Quillá y Macabi, respectivamente. Ambas semifinales al mejor de tres duelos.

Resultados

Torneo Apertura - Cuartos de final - A2

Jueves 28 de mayo

Kimberley 85 (Lisandro Ríos 18) - Argentino 75 (Francisco Nuñez 29)

El Quillá 98 (Ignacio Locher 22) - Regatas Coronda 71 (Agustín Cerliani 24)

Alumni 70 (Juan Torren 19) - Santa Rosa 67 (Leandro Sasia 26)

Regatas (SF) 57 (Martín Woisard 14) - Macabi 62 (Lucas Quaino 12)

Lo que viene

Semifinales (al mejor de tres cotejos)

Kimberley vs. El Quillá

Alumni vs. Macabi

Salarios y paritarias: uno por uno, cuáles son los trabajadores que cobran aumento más el aguinaldo

