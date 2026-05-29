El Gobierno Provincial, a través del Ministerio de Economía, informó que los haberes del mes de mayo se percibirán a partir del lunes 1 de junio y se completará el viernes 5. El personal policial y penitenciario, junto con los pasivos que cobran hasta $ 1.380.000 tendrán depositado sus haberes en cuenta este sábado 30 de mayo.
Cronograma de pago de haberes de mayo a trabajadores provinciales
El cronograma de pagos de abril para trabajadores provinciales comenzará el lunes 1 de junio y se extenderá hasta el 5
La liquidación de los haberes incluye el aumento acordado en paritarias del 10,9 % acumulado para mayo (2,6 % enero, 2,1 % febrero, 2,2 % marzo, 2 % abril y 2 % mayo).
Además de los porcentajes de aumento otorgados, también se encuentra el incremento mínimo garantizado de $ 170.000. Esta medida se adoptó con el objetivo de sostener el poder de compra en un contexto de variaciones de precios que continúa impactando sobre los ingresos de los hogares.
Lunes 1 de junio (acreditación en cuenta sábado 30 de mayo)
* Escalafón Policial y Penitenciario.
* Pasivos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo de hasta $1.380.000.
Martes 2 de junio
* Activos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo de hasta $1.380.000.
* Docentes de Escuelas Privadas Transferidas 1° y 2° Convenio.
Miércoles 3 de junio
* Resto de Activos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo superior a $1.380.000)
* Docentes de Escuelas Privadas Históricas
Jueves 4 de junio
* Resto de Pasivos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo superior a los $1.380.000
Viernes 5 de junio
* Autoridades Superiores del Poder Judicial, MPA, MPD, Poder Legislativo y Poder Ejecutivo.
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