Cronograma de pago de haberes de mayo a trabajadores provinciales

El cronograma de pagos de abril para trabajadores provinciales comenzará el lunes 1 de junio y se extenderá hasta el 5

El Gobierno Provincial, a través del Ministerio de Economía, informó que los haberes del mes de mayo se percibirán a partir del lunes 1 de junio y se completará el viernes 5. El personal policial y penitenciario, junto con los pasivos que cobran hasta $ 1.380.000 tendrán depositado sus haberes en cuenta este sábado 30 de mayo.

La liquidación de los haberes incluye el aumento acordado en paritarias del 10,9 % acumulado para mayo (2,6 % enero, 2,1 % febrero, 2,2 % marzo, 2 % abril y 2 % mayo).

Además de los porcentajes de aumento otorgados, también se encuentra el incremento mínimo garantizado de $ 170.000. Esta medida se adoptó con el objetivo de sostener el poder de compra en un contexto de variaciones de precios que continúa impactando sobre los ingresos de los hogares.

cronograma pagos MAyo Cronograma de pago de empleados públicos correspondientes al mes de mayo gentileza

Lunes 1 de junio (acreditación en cuenta sábado 30 de mayo)

* Escalafón Policial y Penitenciario.

* Pasivos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo de hasta $1.380.000.

Martes 2 de junio

* Activos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo de hasta $1.380.000.

* Docentes de Escuelas Privadas Transferidas 1° y 2° Convenio.

Miércoles 3 de junio

* Resto de Activos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo superior a $1.380.000)

* Docentes de Escuelas Privadas Históricas

Jueves 4 de junio

* Resto de Pasivos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo superior a los $1.380.000

Viernes 5 de junio

* Autoridades Superiores del Poder Judicial, MPA, MPD, Poder Legislativo y Poder Ejecutivo.

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